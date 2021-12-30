大陸證監會主席易會滿：繼續保持IPO、再融資常態化

就2022年的大陸資本市場監管工作，新華社30日刊出大陸證監會主席易會滿專訪全文，指出證監會將圍繞「穩字當頭」、「改革攻堅」展開明年工作。在服務實體經濟上，繼續保持IPO、再融資常態化，做好科創版、創業板和辦好北交所，引導資金加大對科技創新、製造業、中小企業等重點領域支持力度。

在「穩字當頭」的求穩方面，易會滿表示，將會同有關部門綜合施策，多措並舉促進市場平穩運行，堅決防止大上大下、急上急下。

「穩中求進」的進，包括全面實行股票發行註冊制，推動提高上市公司質量，完善多層次資本市場體系，以及穩步推動資本市場製度型雙向開放，強化境內外市場互聯互通，加快境外上市備案製度改革等。

易會滿還說，要在服務實體經濟高質量發展上體現「進」，繼續保持IPO、再融資常態化，堅守科創板「硬科技」定位，建設好創業板，紮實辦好北京證券交易所，規範發展私募股權和創投基金，引導資金加大對科技創新、製造業、中小企業等重點領域支持力度。

對於中央經濟工作會議指出，要全面實行股票發行註冊制，易會滿進一步說明，註冊制改革不僅是發行環節的改革，而且是資本市場全要素、全鏈條的改革，將以此為契機，推進提高上市公司質量、健全退市機制、多層次市場建設、中介和投資端改革、健全證券執法司法體制機制和投資者保護體係等重點改革。

為資本設置「紅綠燈」方面，易會滿說，將堅持對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管，促進資本規範健康發展。

在防範風險上，易會滿提出三大重點工作，包括第一，努力維護資本市場平穩健康發展；第二，穩妥推進重點領域風險化解；第三，抓緊推動制度完善和監管能力提升。