王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚三件事

大陸國務委員兼外長王毅在回顧今年的中美關係時表示，今年中美關係確實出現一些變化，中方維權反霸，美方意識到，以極限施壓的方式迫使中國退讓，最終還會搬起石頭砸自己的腳。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，美國領導人與一些官員表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。但同時，在涉及中國主權安全發展利益的一系列問題上，「美方仍在不斷挑起新的事端」。

王毅批評，「這是典型的言行不一，讓人們對美國的信用產生嚴重質疑」。

王毅並強調，美方要想恢復穩定健康的中美關係，要明白三件事。第一，中國的發展振興是一個主權國家應有的正當權益，美國真正放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌，穩定發展。

王毅接著稱，中國不管發展到什麼程度，都不會走西方國家稱霸世界的老路，也沒興趣去改變誰、取代誰、威脅誰，只要美國真正把中國當做夥伴而不是對手和敵人，中美就可以相互成就，共同繁榮。

王毅最後表示，中方決不允許自己選擇的制度和道路被詆毀、被破壞。只要美方真正解開意識形態對立的心結，中美兩種制度、兩種道路就可以在這個星球上並行不悖，和平共存。