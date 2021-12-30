大陸商務部：2022年「穩外貿」工作難度前所未有

大陸商務部副部長任鴻斌今日表示，在疫情衝擊下，外需增長乏力，支撐2021年外貿高增長的訂單回流、價格上漲等階段性因素難以持續，加上受少超高基期影響，做好2022年穩外貿工作難度前所未有。

據大陸國務院新聞辦消息，任鴻斌30日在國務院新聞辦記者會上做出上述表示。他並說，今年前11個月大陸進出口總額逾5.4兆美元，按年增長31.3%，前三季貨物及服務進出口對國內生產毛額（GDP）貢獻率達19.5%，推動GDP增長2個百分點。

他強調，要以政策穩，帶動外貿主體穩和市場預期穩，前瞻性做好跨周期調節，促進外貿平穩健康發展，並提出多項措施，包括加強財稅金融政策支持、保持人民幣匯價在合理均衡水平基本穩定、鼓勵跨境電商等外貿新業態發展、紓解國際物流等外貿供應鏈壓力、鼓勵外貿企業與航運企業簽訂長期協議，以及積極保障大宗商品國內供應。

任鴻斌也指，要全力保持外貿營運在合理範圍，保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，並為外貿企業紓困解難，將減稅降費等措施落實到位。

另，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）即將於明年1月1日正式生效。任鴻斌對此指出，大陸已準備就緒，協定實施是中國大陸對外開放新的里程碑，能夠有效對沖疫情下對經濟的負面影響。