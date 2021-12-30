滴滴第3季巨虧逾台幣1,300億元 業外投資虧損導致

大陸網約車龍頭「滴滴出行」半年前在美股上市後就遭遇官方猛烈的「監管風暴」，30日，滴滴公布最新財報顯示，受業外投資虧損影響，公司第3季凈虧損高達人民幣306億元（約新台幣1,315.8億元）。

滴滴29日美股收盤價為4.94美元，重挫8.18%。滴滴目前股價已經比6月30日上市時的發行價14美元暴跌64.7%，市值蒸發約436.95億美元。

滴滴30日還公告兩項重大訊息：

一、阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇辭任該公司董事會董事一職；

二、董事會支持滴滴從紐交所退市，批准公司進行相關工作，董事會也授權滴滴啟動在香港主板上市的準備工作。

據證券時報報導，滴滴30日公布今年第2季營收為人民幣482億元，第3季為427億元，季比衰退11.48%。

報導稱，滴滴當前營收由三部分構成：中國出行業務（中國網約車、出租車、代駕和順風車等業務）；國際業務（國際出行和外賣等業務）；其他業務（共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務）。

第3季，滴滴出行的中國業務收入為人民幣390億元，季比下降12.94%。

具體來看，在非通用會計準則口徑下，滴滴今年第3季調整息稅攤銷前利潤為虧損人民幣75億元，2020年同期為虧損0.17億元。

但受對「橙心」投資的公允價值變動影響，滴滴第3季確認了人民幣208億元淨投資虧損。受此影響，滴滴2021年第3季度歸屬於普通股股東的凈虧損達306億元。

「橙心優選」是滴滴旗下一家社區電商平台。據報導，橙心優選近期業務出現收縮，橙心優選APP也從滴滴出行頁面下架。

公布財報的同時，滴滴也宣布，阿里巴巴高級法務總監張毅被任命為滴滴董事會董事，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇辭任滴滴董事會董事。

英國《金融時報》近日報導，滴滴已無限期禁止現任和前任員工出售公司股票。報導稱，滴滴IPO後180天的禁售期本應於12月27日結束，但目前該禁令已延長，且並未公布新的結束日期。

有消息人士稱，在滴滴於香港上市前，員工將不能出售股票。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，儘管面臨艱難的處境，但值得慶幸的是，滴滴目前現金依然充裕。根據財報數據，截至第3季，滴滴帳上現金及約當現金達人民幣486.49億元，短期投資為125.54億元。