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鄭永年：日本外交政策已「躺平」 附和美方

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港中文大學（深圳）人文社科學院代院長鄭永年。（取自澎湃新聞）
香港中文大學（深圳）人文社科學院代院長鄭永年。（取自澎湃新聞）

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年近日表示，日本的外交政策已經「躺平」，放棄自身獨立的外交政策，完全依附於美國，尤其是在台灣主權問題上。

據陸媒新京報報導，鄭永年受訪時作上述表示，他並說，「這對中國是非常不利的」。

在論及中美關係時，他強調，拜登政府進一步開啟世界兩極化的進程。美國總統拜登一上台就用意識形態來給中美劃界，這導致世界在往兩極化方向運動。

他分析，拜登政府的各種同盟戰略，尤其是「民主峰會」，是用意識形態在做冷戰宣言。明年美國的努力只會讓世界越來越明顯地呈現為兩極化。如果一不當心，世界兩極化進程還會加快。

對於2022年美國期中選舉，會如何影響中美關係？鄭永年指出，美國政府把他們國家內部的問題外部化，把責任推給中國政府。比如，「新冠疫情，美國政府自己管控不好，就把責任推給中國。」

他強調，美國的內部問題，比如收入分化、社會分化等，不是轉移到中美關係上就能夠解決。大陸還是要特別小心美國的期中選舉。在美國國內，沒有轉好跡象的因素出現，就無法促成中美關係往穩定、好的方向發展。

鄭永年表示，中國大陸要保持理性，今天的中美關係不是美國說了算，不是美國說要跟中國大陸冷戰，中國大陸就會跟美國進行冷戰。理性非常重要，不要被美國的節奏帶著走。

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