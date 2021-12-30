集微網消息，據報導，在本月富士康印度工廠出現食物中毒事件後，蘋果公司確認將涉事工廠列入供應商觀察名單。

雖然蘋果並沒有明確說「觀察」意味著什麽，但在去年緯創印度工廠因拖欠工資引發大規模打砸後，蘋果也將該工廠列入了觀察名單，並表示在該供應商改善工人待遇前不會再分配新的訂單。

上周，印度富士康iPhone工廠250餘名女工因食物中毒被送往毉院，一度引發抗議活動。此事引起當地對金奈（泰米爾納德邦首府）工廠宿捨中的工人的生活條件的關注。

當地政府要求富士康審查爲工人提供的服務，包括宿舍備用電源、食物和水，工業安全與健康局還建議提供電視、圖書館和室內遊戯等娛樂設施。富士康已向印度官員承認「增産過快」，並將逐步確保工人的生活設施在恢複滿負荷運轉之前得到升級。

鴻海今日表示，公司已針對印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）Sriperumbudur地區的員工設施，在近期啓動專案調查小組，發現部分廠區外的宿舍不符合集團要求的標準。對於我們員工所遇到的狀況，公司深表歉意，並且已立即採取相對應措施，改善我們在宿舍內所提供的設備和服務。與此同時，集團亦調整儅地經營團隊和琯理系統，以確保運營的高標準能夠達成與保持。

另外，鴻海強調此事件對本公司財務及業務無重大影響，在運營重新啓動前，宿舍環境改善期間，員工薪資將持續發放，公司也會爲員工後續重返工作崗位繼續努力。