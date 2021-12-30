「科創中國」試點城市 德陽揭牌

由大陸科學技術協會指導，四川省科學技術協會、德陽市政府主辦的「科創中國」試點城市（德陽）揭牌暨「天府科技雲」精準對接簽約儀式，近日在四川省德陽市舉行。

「科創中國」品牌，是依靠科技工作者的智慧和力量，服務地方經濟社會高品質發展的一項創新工作。德陽在今年5月入選試點城市，是四川省除成都以外，唯一的地級市。「科創中國」將為德陽敞開210個學會資源，促進各類創新要素在德陽加速集聚和深度融合，助力德陽建設大陸創新型城市、科技成果轉移轉化示範區。

德陽正在加快建設成德綿科技成果轉移轉化示範區，和世界級清潔能源裝備製造基地。此次成功入選「科創中國」試點城市，為推動德陽經濟社會高品質發展提供了重要支撐。德陽將以此為契機，以協同成都建設天府大道科創走廊為重要抓手，打造一批高能級協同創新平台，大力實施賦能高端智庫建設、賦能主導產業高品質發展、賦能鄉村振興等行動，全面實施高端引才、柔性引才、德陽英才等計畫，加快建設科技創新策源地。

活動當天，還舉行了「先進製造專業科技服務團」、「大健康支撐產業科技服務團」、「新能源飛機專業科技服務團」對接服務啟動儀式，以及「科創中國·天府科技雲」精準對接項目簽約儀式。