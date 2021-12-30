「科創中國」試點城市 德陽揭牌

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導

由大陸科學技術協會指導，四川省科學技術協會、德陽市政府主辦的「科創中國」試點城市（德陽）揭牌暨「天府科技雲」精準對接簽約儀式，近日在四川省德陽市舉行。

「科創中國」品牌，是依靠科技工作者的智慧和力量，服務地方經濟社會高品質發展的一項創新工作。德陽在今年5月入選試點城市，是四川省除成都以外，唯一的地級市。「科創中國」將為德陽敞開210個學會資源，促進各類創新要素在德陽加速集聚和深度融合，助力德陽建設大陸創新型城市、科技成果轉移轉化示範區。

德陽正在加快建設成德綿科技成果轉移轉化示範區，和世界級清潔能源裝備製造基地。此次成功入選「科創中國」試點城市，為推動德陽經濟社會高品質發展提供了重要支撐。德陽將以此為契機，以協同成都建設天府大道科創走廊為重要抓手，打造一批高能級協同創新平台，大力實施賦能高端智庫建設、賦能主導產業高品質發展、賦能鄉村振興等行動，全面實施高端引才、柔性引才、德陽英才等計畫，加快建設科技創新策源地。

活動當天，還舉行了「先進製造專業科技服務團」、「大健康支撐產業科技服務團」、「新能源飛機專業科技服務團」對接服務啟動儀式，以及「科創中國·天府科技雲」精準對接項目簽約儀式。

延伸閱讀

大陸智能製造高手 德陽論劍

四川德陽打造「西部傳感谷」

四川德陽首次拍到大熊貓「標記」行為

助力數位經濟發展 德陽5G智慧產業園開園

相關新聞

反制美國 大陸發布出口管制白皮書

反制美國封殺，大陸國務院29日首度發布《中國的出口管制》白皮書，對兩用物項（軍民兩用的敏感物項和易制毒化學品）、軍品、核...

陸銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

陸媒《21世紀經濟報導》指出， 2021年底，部分銀行分支機構遭遇罕見的「資產荒」。部分地區中小微企業信貸需求不足，導致...

專家：大陸有望2025年躋身製造強國

中國工程院、製造強國建設戰略諮詢委員會29日在北京發布的「2021中國製造強國發展指數報告」顯示，2015-2020年，...

海南打造世界新能源車體驗中心

在海南加快推進「清潔能源島」建設，大力推廣新能源汽車的背景下，一個總投資約40億元人民幣的「世界新能源汽車體驗中心」項目...

上海鬆綁外資准入 擴大開放領域

繼大陸頒布2021年版外資准入負面清單後，上海市政府29日進一步發布「上海市營商環境創新試點實施方案」，鬆綁會計審計、建...

上海環交所 打造全球碳交易中心

上海環境能源交易所董事長賴曉明表示，將努力建設全球最大的碳現貨市場，建成全球碳交易中心，積極發展多層次碳市場，形成有全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。