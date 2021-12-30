上海環交所 打造全球碳交易中心

上海環境能源交易所董事長賴曉明表示，將努力建設全球最大的碳現貨市場，建成全球碳交易中心，積極發展多層次碳市場，形成有全球影響力的碳定價中心；加快推進碳金融創新，推動金融機構、金融產品與碳市場的深度融合，積極發展低碳綠色金融和氣候投融資。

上海證券報報導，賴曉明指出，明年將重點推動兩大工作：一是盡快提市場升規模；二是在碳金融方面開展相應的探索，推進產品創新；在相關主管部門批准後，將推出現貨和非期貨類的衍生品，例如遠期交易，掉期交易、掉期互換等衍生品。

他表示，相關部門正在穩步推進擴大碳市場覆蓋行業範圍有關工作。目前，建材、有色等行業正在開展碳排放交易相關研究準備工作，預計可能推進較快。

賴曉明提到，總體上來講，碳排放權交易市場的建設目前還屬於起步階段，整體運行平穩有序，配額價格波動合理，單日成交量屢創新高，不過和國際市場尤其是歐盟市場相比，市場結構還是比較單一，還存在一些結構性不足，需要進一步完善。

他認為，接下來碳市場還是有很多難題要去克服，還有很多具體的創新工作要去做，例如將擴大交易主體、引入投資機構；要盡快把其他控排行業納入進來；要推出衍生品，發展一個多層次、多產品的市場。

賴曉明同時表示，還要進一步完善配額分配機制，建立一級市場。目前碳排放配額分配採取免費分配的方式，可以研究一定比例的有償分配配額的拍賣方式。

同時，還可以考慮建立與市場相應的調節機制，如參照歐美市場的做法建立市場調節機制等。