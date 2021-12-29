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陸銀保監會：助小微企業融資 五大行已達成30%增速目標

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸銀保監會普惠金融部負責人毛紅軍29日表示，今年大陸國有五大行已達成小微企業貸款餘額及戶數30%的增速目標。（圖／取自澎湃新聞）
大陸銀保監會普惠金融部負責人毛紅軍29日表示，今年大陸國有五大行已達成小微企業貸款餘額及戶數30%的增速目標。（圖／取自澎湃新聞）

針對大陸小微企業融資難的問題，大陸銀保監會普惠金融部負責人毛紅軍29日表示，促進小微企業融資方面，已要求銀行普惠型小微企業貸款餘額和戶數實現「兩增」，而大陸5家國有大型銀行不僅要實現「兩增」，還對增速有要求，今年要達到30%的增速目標，前11個月5大行增速達到37.24%，已提前完成提出的目標。

毛紅軍在29日大陸國務院新聞辦舉行的政策例行吹風會上表示，小微企業融資難問題是個熱點問題，也是難點問題，銀保監會一直把這項工作作為重中之重，持之以恆加以推進，在疫情期間頒布政策措施的力度是加強的。

她指出，5家大陸國有大型銀行去年要求達到40%的增速目標，今年則要達到30%的增速目標，發揮國有大型銀行的「頭雁」作用。

在制度上，實行差異化的資本監管要求，比照零售貸款，對小微企業貸款也按照75%計算風險資產的權重，減少資本的占用；明確授信盡職免責制度和不良容忍度，普惠型小微企業貸款不良率可以高於各項貸款不良率3個百分點，在疫情嚴重地區，還可以適當再提高；頒布了小微企業金融服務監管評價辦法，構建起全面系統的制度體系，對銀行服務小微企業情況進行全面監管評價。

毛紅軍說，這一套政策「組合拳」打下來，效果明顯，小微企業貸款投放呈現量增、面擴、價降的良好趨勢。截至今年11月底，大陸小微企業貸款餘額人民幣49.45兆元（約新台幣217.58兆元），其中單戶授信人民幣1000萬元及以下普惠型小微企業貸款餘額18.73兆元，年增24.13%，比各項貸款增速高12.79個百分點。有貸款餘額戶數3320.9萬戶，年增773.65萬戶。5家大型銀行前11個月增速達到37.24%，已提前完成今年「政府工作報告」提出的30%增速目標。

同時，今年前11個月，大陸新發放普惠型小微企業貸款利率5.71%，2018年第一季以來已累計下降2.11個百分點。

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