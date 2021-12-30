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專家：大陸有望2025年躋身製造強國

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國工程院、製造強國建設戰略諮詢委員會29日在北京發布的「2021中國製造強國發展指數報告」顯示，2015-2020年，中國大陸「製造強國發展指數」由105.78增長到116.02，大陸製造業總體趨勢穩中向好。2020年，大陸雖仍處於全球製造業第三陣列，但與第一、二陣列差距不斷縮小。

中新社報導，專家解讀稱，2020年，中國大陸「製造強國發展指數」已與日本水平十分接近，有望在2025年邁入全球製造強國第二陣列，邁入製造強國行列。

報告顯示，2020年，在中國大陸、美國、德國、日本、英國、法國、韓國、巴西、印度9國對比中，彰顯體系完整優勢：規模優勢唯一增長，質量效益基本穩定，創新動能活力提升，強基固本初見成效，綠色低碳踐行有力。

報告稱，這9個國家2020年製造強國發展指數排名及所處陣列相較2019年均未發生變化。

該報告總結稱，2015-2020年，中國大陸製造強國發展指數由105.78增長到116.02。中國大陸製造業總體趨勢穩中向好，實現市場快速響應，體現出對各類生產要素的強大動員組織能力，製造強國建設進程基本按照預期目標前進。

南京航空航天大學校長單忠德指出，中國大陸製造業的體系完備且不斷向中高端發展，正加速融入全球產業鏈，競爭力持續提高。2021-2025年全球經濟發展大概率將呈現更為跌宕起伏的顯著波動，但在「不偏航、不失速，不相撞」的國際共識下，仍能從短期波動中探尋到中長期平穩發展的大脈絡。

中國工程院原常務副院長朱高峰表示，在大陸國內外宏觀經濟環境不發生重大變化前提下，按照既定計畫繼續推進製造強國戰略，中國大陸能够在2025年邁入全球製造強國第二陣列，邁入製造強國行列。

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