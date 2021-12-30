海南打造世界新能源車體驗中心

在海南加快推進「清潔能源島」建設，大力推廣新能源汽車的背景下，一個總投資約40億元人民幣的「世界新能源汽車體驗中心」項目29日在海口開工。

中新社報導，海南是中陸首個提出2030年全域禁售燃油車目標的省分，近年來推出多項鼓勵政策，加快充電樁等配套基礎設施建設，推廣新能源汽車，目前新能源汽車保有量已超過10萬輛，保有量占比位居大陸前列。

「世界新能源汽車體驗中心」規劃總面積1657畝，計畫建設「4個功能區」（新能源汽車展示銷售區、新能源汽車體驗賽道及附屬設施、新能源汽車測試及維保區、汽車文化及休閒旅遊區），「3個中心」（汽車設計造型中心、新能源汽車技術研發中心、汽車檢測評價中心），「2個平台」（新能源汽車公共數據平台、充電服務公共平台）和「1個社區」（國際人才社區）。

海南新能源汽車體驗中心公司董事長徐志新說，項目一期首開區力爭2023年投入運營。項目將抓住新能源汽車和智能網聯汽車發展新機遇，充分利用海南自貿港政策優勢，引進全球知名新能源汽車企業、汽車服務企業和出行服務企業，匯集智能新能源汽車新車發布、深度體驗、汽車新零售和造型設計、測試評價、基於5G的智能網聯汽車測試與示範等功能，打造「旅遊+新能源汽車」創新生態園，成為海南新的汽車和旅遊消費中心、新能源車推廣基地。

海口市常務副市長鞠磊在致辭中表示，「世界新能源汽車體驗中心」是海南新能源產業發展的重要基礎設施和綜合平台項目，項目開工標誌著海南新能源產業發展邁出嶄新的重要一步。