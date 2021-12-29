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陸市場監管總局長：亟需加強反壟斷、反不正當競爭監管

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家市場監管總局局長張工指出，反壟斷、反不正當競爭監管亟需加強。（圖／取自第一財經）
大陸國家市場監管總局局長張工指出，反壟斷、反不正當競爭監管亟需加強。（圖／取自第一財經）

大陸國家市場監管總局局長張工指出，資本在壯大中利弊兩方面特徵日益顯現，市場壟斷和行政性壟斷同時並存，反壟斷、反不正當競爭監管亟需加強；要圍繞平台經濟、科技創新、資訊安全、民生保障等重點領域加強監管執法。

張工在接受新華社專訪時表示，隨著超大規模市場的形成，各類市場主體的競合關係發生深刻變化，資本在壯大中利弊兩方面特徵日益顯現

他強調，2022年，要統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、大陸國內和國際堅持「兩個毫不動搖」，堅持監管規範和促進發展並重，深入實施公平競爭政策，加強反壟斷、反不正當競爭監管執法，更好發揮公平競爭監管在宏觀經濟治理中的作用。

他指出，要圍繞平台經濟、科技創新、資訊安全、民生保障等重點領域加強監管執法，這是需要進一步統籌把握的競爭規制重點；進一步健全公平競爭審查機制，加強濫用行政權力排除限制競爭執法，堅決破除地方保護和市場分割。

至於如何引導各類資本和各類市場主體有序競爭、規範發展？張工說，為企業競爭行為設置好「紅綠燈」、明確規則底線，進一步完善公平競爭的制度規則，不斷健全充實多層次競爭監管的法律規章、指南體系，更注重運用法治思維和法治方式。

他還提到，要推進市場准入、行業監管和競爭監管等更加緊密銜接，更注重監管執法個案向深層次制度轉變。

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