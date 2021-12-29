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陸國務院常務會議為個人所得稅減負 一年可減稅4700億

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李克強29日主持國務院常務委員會。（圖／取自中國政府網）
大陸國務院總理李克強29日主持國務院常務委員會。（圖／取自中國政府網）

大陸國務院於29日召開常務會議，會議由李克強主持。會議中提到部署做好2022年春運疫情防控工作，同時會議決定延續實施部分個人所得稅優惠政策，該政策一年將可減稅人民幣（以下同）1,100億元（約新台幣4,771億元）。

會議指出要部署做好明年春運疫情防控工作，落實地方主體責任，引導科學有序出行，防止一刀切。指導企業、高校錯峰避峰安排放假和人員返崗返校。

此外，為減輕個人所得稅負擔，決定延續實施部分個人所得稅優惠政策。會議決定，將全年一次性獎金不併入當月工資薪金所得、實施按月單獨計稅的政策延至2023年底。將年收入不超過12萬元且需補稅或年度匯算補稅額不超過400元的免予補稅政策延至2023年底。將上市公司股權激勵單獨計稅政策延至2022年底。上述政策一年可減稅1,100億元。

會議中也提到確定加強鄉村教師隊伍建設和保障進城務工人員隨遷子女就學的措施。

疫情 春運

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