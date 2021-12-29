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紫光集團2,580億元戰投資金 將於明年3月底前到位

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
紫光集團重整案因管理層反對鬧得沸沸揚揚。路透
紫光集團重整案因管理層反對鬧得沸沸揚揚。路透

曾大舉投資半導體的紫光集團，月初公布重組方案戰略投資者名單，21世紀經濟報導，紫光集團重整案戰略投資方人民幣600億元（新台幣2,580億元）規模的戰投資金將於明年3月31日前到位。

紫光集團等七家企業實質合併重整案第二次債權人會議29日召開，如果債權人表決通過重整計劃草案，管理人將在10個工作日內向法院申請裁定重整計劃。

報導指出，法院作出裁定後，重整程序將會進入執行階段。在這階段，管理人將啟動國家市場總局經營者集中申報審查工作以及國防科工局軍工事項審查工作，這兩項工作是重整交割的先決條件。

兩項先決條件滿足後，將進入實際的交割階段，應在10個工作日內將人民幣600億的戰投投資金支付到位。如果兩項審查在明年3月31日沒有完成，管理人和戰投約定人民幣600億資金也要在明年3月31日之前到位。

紫光股份和紫光國微，本月上旬發布公告，披露紫光集團等七家企業實質合併重整案新進展，管理人確定智路資本和建廣資本作為牽頭方組成的聯合體為戰略投資者。

上海證券報報導，智路建廣聯合體提出的方案現金出資達人民幣600億元，將全部用於向債權人清償，最終實現95%至100%的清償。

重整方案隨即遭到紫光集團董事長強烈質疑，認為重整方案將導致逾人民幣700億元「國有資產流失」；紫光集團隨後回應，管理人在戰略投資人招募和遴選過程中全程接受法院、債權人等各方監督，各項工作進程均依法合規；同時，紫光集團資不抵債已獲證實。

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