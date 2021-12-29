三星暫停西安半導體廠運營 帶動NAND價格大幅上漲

集微網消息，12月29日，三星官方宣佈，因疫情原因，將暫時調整中國西安工廠的運營，盡可能保護員工的安全。

三星表示，將採取一切必要措施，包括利用自己的全球製造網絡，來確保客戶不受本次停滯運營的影響。

目前，三星在西安佈局以NAND Flash爲主，一期月產能約12萬片，二期月產能約13萬片，共佔該公司NAND Flash產能42.3%，全球產能的15.3%。此外三星還在持續加碼在西安擴建，其目標是在中國建立96層V-NAND生產基地，但進度受疫情影響而推遲。

業界指出，近期NAND現貨價小幅震盪，但跌幅已趨緩，價格修正期較以往明顯縮短，本次三星西安廠停止運營，將牽動NAND Flash價格走勢，有助價格繙敭曏上。