助力建設開放型世界經濟 陸首發布「出口管制」白皮書

大陸國務院新聞辦公室29日發布《中國的出口管制》白皮書。這是大陸官方首次發布出口管制的白皮書，旨在全面介紹中國大陸完善出口管制治理的立場、制度和實踐，闡述大陸維護世界和平與發展，維護國家安全和國際安全的主張和行動。

出口管制是指對兩用物項、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，採取禁止或者限制性措施，是國際上通行的做法。

白皮書全文9,000餘字，由前言、正文和結束語三部分組成。正文包括四個部分，分別是：中國出口管制的基本立場、不斷完善出口管制法律制度和管理體制、持續推進出口管制體系現代化、積極開展出口管制國際交流與合作。

大陸商務部表示，下一步，中國將積極構建「政府引導、企業為主、多方聯動」的出口管制合規體系，切實提高全社會出口管制合規意識，推動企業提升出口管制合規能力和水平，保障和服務高水平對外開放。

商務部國際貿易經濟合作研究院副院長張威通過陸媒「新華社」表示，新形勢下，結合出口管制工作新需要，總結經驗，借鑒國際做法，出台統領性的《出口管制法》。尤其重要的是，中國堅決反對濫用出口管制措施和在防擴散問題上推行雙重標準，堅決反對違背科技發展規律、以意識形態畫線、政治化濫用出口管制的行徑。

張威稱，中國官方將堅定支持所有國家和平利用出口管制物項、和平利用科技進步成果促進共同發展，維護全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉，築牢開放型世界經濟發展的基石。