沃爾瑪下架新疆商品 引發大陸多地民眾退卡抵制

大陸零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在大陸的山姆會員店，日前傳出下架新疆商品的消息後，引起湖南長沙、浙江杭州、福建廈門等地不少民眾退卡抵制，許多門市還出現了排隊退卡隊伍。

北京青年報報導，在杭州江干區的山姆超市，會員中心處已排起長龍，都是前來辦理退卡的山姆會員，約有50至60人，而且在半小時內來退款的人越來越多。

趙女士表示，自己是因為看到了新聞，「站在我個人角度，既然美國想在大陸開一個比較高階的超市，每年會費也不低，它還想要抵制大陸的東西，作為中國人，我是不願意看到的，我以後也不會來消費了。」

劉先生表示，山姆會員卡，多用一年或少用一年沒太大影響，但原則問題不能容忍。

另一名杭州市民則指出，山姆沒有線上退卡的通路，只好線下來辦，這樣真有點麻煩。

山姆店工作人員表示，近日退卡者的確較多。

先前大陸網友在「山姆會員商店」App發現，搜索欄打出「新疆」兩字，即出現「新疆哈密瓜」、「新疆和田紅棗」、「新疆杏」等關鍵詞選擇，搜索結果卻顯示「抱歉，沒有找到相關商品」；在山姆會員商店的小程式和線上商城，也搜索不到任何新疆商品。

有大陸網友批評山姆會員商店「吃中國飯砸中國的碗」，揚言抵制，更有不少網友表示要「退卡」。

觀察者網致電山姆客服，對方回應表示，搜索不到相關產品是因為沒庫存，有貨了就會重新上架。

山姆會員店是沃爾瑪旗下的高階會員制商店，購物前需先交一筆會員費，有大陸網友形容，「買山姆的會員就像是買了張門票去參觀一家超市」，由於有此「門檻」，還流行起了「山姆代購」。