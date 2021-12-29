國台辦證實 兩岸ECFA將繼續執行

針對有媒體報導稱，大陸正式宣布將從2022年1月1日起繼續執行ECFA，大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸願意為造福兩岸同胞作出最大努力，但台灣同胞的福祉利益能否獲得保障和增進，關鍵在兩岸同胞要團結，反「台獨」共同維護兩岸和平發展。

馬曉光說，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）簽署實施以來，給兩岸企業和民眾帶來了實實在在的好處。截至2020年底，台灣企業享受了累計約70億美元的關稅減免。

他強調，大陸願意為造福兩岸同胞作出最大努力，但台灣同胞的福祉利益能否獲得保障和增進，關鍵在於兩岸同胞團結起來，堅決反對「台獨」分裂圖謀，共同維護兩岸關係和平穩定發展。

對於大陸浦東等機場近期加強消殺，導致台灣台北松山和高雄小港機場兩岸航班只能「空機出、載人返」，造成航空公司機組人員消耗和嚴重經濟損失，對此，馬曉光表示，做好疫情防控事關兩岸同胞身體健康和生命安全。

馬曉光稱，近期境外疫情形勢複雜嚴峻，為進一步做好疫情防控工作，保障旅客生命健康安全，上海浦東機場對所有國際航線和涉港澳台航線航班採取了新的機上消殺防疫措施。目前，有台灣航空公司調整了部分兩岸航班安排，但「總體上，台胞返台過年的航空運輸保障不受影響」。

關於台灣日前「四項公投」案都沒有通過，大陸方面是否擔心藍營被邊緣化而對兩岸關係更加不利？

馬曉光表示，這件事台灣已有不少評論。對於涉及台灣經濟民生和一些公共政策的議題，民進黨當局為一己私利惡意進行政治操弄，最終損害的是台灣民眾的利益福祉和台灣的發展前景。

被問到台灣有關調查顯示，2021年有76.3%的台灣受訪企業確定會發放年終獎金，較去年下滑10%，且平均發放基期只有1.13個月，創11年新低。

馬曉光說，他看到了有關報導。民進黨當局公布的有關經濟數據與台灣民眾的實際感受、實際所得存在著巨大落差，至於是什麼原因造成的，台灣同胞都會思考。

有報導稱，民進黨當局經濟事務主管部門日前表示，經過關鍵技術小組審查通過的台灣赴陸投資案件，未來如擬出售大陸事業股權涉及技術轉讓，應事先申請技術合作許可。台灣科技界有聲音表示，此舉會降低台商赴陸投資的意願。

馬曉光回應稱，對於台商赴大陸投資，民進黨當局用盡各種手段阻撓、限制，他們的這些舉動就是刁難台商的又一新動作。他們這些損害台商權益的做法，廣大台商和台灣工商業者看在眼裡，記在心上。