國台辦：望台灣解除限制，讓大陸企業、媒體正常輪換

大陸不斷呼籲呼籲民進黨當局停止干擾、阻礙兩岸交流，被問到2019年大陸暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點，何時才能解禁？大陸國台辦發言人馬曉光表示，到底是誰在阻撓兩岸交流，答案很清楚，道理陸方講過很多遍。他同時呼籲，希望台灣當局解除人為限制，讓大陸企業和媒體記者能正常輪換。

他表示，2016年以前，兩岸關係有過和平發展的局面，兩岸同胞在非常廣泛的範圍內享受到和平發展的好處。民進黨上台後，拒絕承認體現一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞兩岸互信互動的政治基礎，最近又不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重惡化兩岸關係局勢。在這種情況下，大陸民眾赴台旅遊意願減少，這是合乎情理的。

馬曉光表示，需要指出的是，2020年疫情發生以來，民進黨當局單方面停止大陸居民正常赴台交流，比如一些大陸企業人員不能正常輪換，各位媒體朋友的大陸同行、一些大陸記者，依然不能正常輪換。這顯然都是人為政治操弄。再次呼籲民進黨當局應該也必須解除這些不合理的限制。

今年中共解放軍將近950架次的軍機進入台灣防空識別區進行演訓，遠高於2020年380架次，針對共軍明年在台海地區的演訓有何預測？馬曉光表示，明年台海局勢會進一步複雜嚴峻，不排除陸方與民進黨當局謀「獨」挑釁和外部勢力插手干預的鬥爭可能更尖銳、更激烈。

他說，陸方堅信大陸握有主導權和主動權，陸方的政策非常清楚，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。

台有關方面近日傳出，關於以「台灣」為全名申請參加國際運動賽事包括巴黎奧運的「公投提案」一事，馬曉光稱，台灣代表隊和運動員參加國際體育賽事早有明確規定和規範。

她指出，台灣極少數「台獨」分裂勢力在民進黨當局支持縱容下，反復操作所謂「以台灣為名」參加國際體育賽事，圖謀拿體育賽事作政治文章，完全是譁眾取寵的政治操弄。2018年，他們就搞過這麼一齣鬧劇，最終以失敗告終。殷鑑不遠，任何人、任何勢力都沒有權力剝奪台灣運動員參加國際賽事的權利。

馬曉光表示，民進黨當局和「台獨」勢力的這些政治操弄，最終損害的是台灣同胞的利益福祉，犧牲的是台灣體育健兒的競技機會，挑戰的是國際體育組織的規定，必遭國際社會和兩岸同胞的共同反對。