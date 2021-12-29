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台演藝經紀考證須擁大陸憲法 國台辦：兩岸皆主張一中

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影

針對大陸日前要求演藝經紀人明年3月起必須通過資格認證考試，參考人員需擁護大陸「憲法」，並且有良好政治素質。這種嚴格的資格考證是否不利於大陸希望台灣相關專業青年人來大陸就業的美意？大陸國台辦發言人馬曉光表示，目的在於加強經紀人員隊伍的建設和管理，體現了陸方同台灣同胞分享大陸發展機遇的真誠意願。他說，兩岸都主張一中，有什麼衝突？

馬曉光表示，大陸依法治國，依照專業執業資格上崗就業也是海峽兩岸通行規定，無論在哪裡都不允許無證上崗，這是確保行業規範的基本前提。其次，演出經紀人資格認定自2006年開始實施，在大陸從業的台灣同胞可以自願報考，與大陸人員享受同等待遇。這項政策體現了陸方同台灣同胞分享大陸發展機遇的真誠意願。

大陸新修訂《演出經紀人員管理辦法》目的在於加強經紀人員隊伍的建設和管理，規範演出經紀行為。職業資格認定考試的大門依然向台灣同胞敞開，歡迎符合報考條件的台灣同胞參加演出經紀人資格認定考試。

關於台灣同胞報考前，要先宣誓擁護大陸「憲法」，馬曉光表示：「我不能理解的是，既然來大陸發展為什麼不遵守大陸的法律？如果民進黨當局要以此為藉口搞政治操弄，去刁難這些來大陸發展的台灣同胞，那責任完全在他們。」

被追問到，大陸《演出經紀人員管理辦法》港澳和台灣地區居民都適用，但對於台灣民眾來說，如果因擁護大陸憲法或遵循相關規定而被民進黨當局找麻煩，會造成困擾。

馬曉光表示，大陸憲法和台灣有關官方規定都主張「一個中國」，有什麼衝突？對於兩岸之間的政治分歧，完全可以求同存異，進而達到求同化異。問題的關鍵就是民進黨當局不要做出為難台灣藝人的事情。

馬曉光 民進黨 青年

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