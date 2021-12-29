快訊

JMGGJ之罪？香港突襲《立場新聞》斬首式的國安大捕抓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海環交所：打造全球影響力的碳定價中心

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
上海環境能源交易所董事長賴曉明。（取自上海證券報）
上海環境能源交易所董事長賴曉明。（取自上海證券報）

上海環境能源交易所董事長賴曉明表示，將努力建設全球最大的碳現貨市場，建成全球碳交易中心，積極發展多層次碳市場，形成有全球影響力的碳定價中心；加快推進碳金融創新，推動金融機構、金融產品與碳市場的深度融合，積極發展低碳綠色金融和氣候投融資。

上海證券報報導，賴曉明指出，明年將重點推動兩大工作：一是儘快提市場升規模；二是在碳金融方面開展相應的探索，推進產品創新；在相關主管部門批准後，將推出現貨和非期貨類的衍生品，例如遠期交易，掉期交易、掉期互換等衍生品。

他表示，相關部門正在穩步推進擴大碳市場覆蓋行業範圍有關工作。目前，建材、有色等行業正在開展碳排放交易相關研究準備工作，預計可能推進較快。

賴曉明提到，總體上來講，碳排放權交易市場的建設目前還屬於起步階段，整體運行平穩有序，配額價格波動合理，單日成交量屢創新高，不過和國際市場尤其是歐盟市場相比，市場結構還是比較單一，還存在一些結構性不足，需要進一步完善。

他認為，接下來碳市場還是有很多難題要去克服，還有很多具體的創新工作要去做，例如將擴大交易主體、引入投資機構；要儘快把其他控排行業納入進來；要推出衍生品，發展一個多層次、多產品的市場。

賴曉明同時表示，還要進一步完善配額分配機制，建立一級市場。目前碳排放配額分配採取免費分配的方式，可以研究一定比例的有償分配配額的拍賣方式。

同時，還可以考慮建立與市場相應的調節機制，如參照歐美市場的做法建立市場調節機制等。

碳排放 上海

延伸閱讀

藝人林瑞陽、張庭遭舉報涉嫌傳銷被查 公司回應了

客機加強消毒新規行不通？ 美國急找中國大陸協商

上海5年內 將增65萬租住需求

上海防疫新制 美國達美航空也停飛浦東航班

相關新聞

國台辦證實 兩岸ECFA將繼續執行

針對有媒體報導稱，大陸正式宣布將從2022年1月1日起繼續執行ECFA，大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸願意為造福兩岸同...

國台辦：望台灣解除限制，讓大陸企業、媒體正常輪換

大陸不斷呼籲呼籲民進黨當局停止干擾、阻礙兩岸交流，被問到2019年大陸暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點，何時才能解禁...

林瑞陽資金遭凍結 國台辦：任何人都須依法經商

針對藝人林瑞陽、張庭夫婦在中國大陸鉅額資金遭凍結，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，這完全是涉及商業事件，與兩岸關係無關...

台演藝經紀考證須擁大陸憲法 國台辦：兩岸皆主張一中

針對大陸日前要求演藝經紀人明年3月起必須通過資格認證考試，參考人員需擁護大陸「憲法」，並且有良好政治素質。這種嚴格的資格...

上海環交所：打造全球影響力的碳定價中心

上海環境能源交易所董事長賴曉明表示，將努力建設全球最大的碳現貨市場，建成全球碳交易中心，積極發展多層次碳市場，形成有全球...

國台辦：台灣禁止大陸居民赴台交流近兩年 應盡快取消

大陸國台辦發言人馬曉光指出，台灣禁止大陸居民赴台交流已近兩年，早已不合時宜，應當盡快取消。他呼籲民進黨當局，應當正視時代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。