國台辦：台灣禁止大陸居民赴台交流近兩年 應盡快取消

大陸國台辦發言人馬曉光指出，台灣禁止大陸居民赴台交流已近兩年，早已不合時宜，應當盡快取消。他呼籲民進黨當局，應當正視時代發展潮流和要交流、要合作、要發展的主流民意，停止干擾阻撓兩岸民間交流。

馬曉光29日上午在例行記者會中表示，雖然受疫情因素和民進黨當局人為設置障礙的影響，今年兩岸人員往來仍然無法恢復正常，但大陸促進兩岸交流、深化融合發展的努力沒有停，兩岸同胞「走近走親」的熱切願望沒有減，兩岸民間各領域交流合作沒有斷，並呈現出一些新的特點：

一、新時代新征程帶來兩岸同胞心靈契合新氣象。今年許多台灣同胞出席慶祝中國共產黨成立100周年、紀念辛亥革命110周年等重大活動，參加相關主題交流參訪活動，對中國共產黨的初心使命、奮鬥歷程和光輝成就有了更深刻認識。

此外，許多在大陸學習、工作的台胞積極參與助力鄉村振興、支教義診送醫、援助受災民眾等志願服務。眾多台灣藝人踴躍發聲，致敬戍邊英雄、力挺新疆棉、為河南水災捐款，大陸「十一」國慶期間祝福大陸國家繁榮昌盛，表達了廣大台灣同胞的心聲。

二、台灣同胞同等待遇相關政策落地落實取得新成效。更多台灣同胞來大陸築夢、圓夢。今年有20名台灣文藝家、作家首次作為正式代表參加中國文聯、中國作協全國代表大會。13名台胞成為中國文聯有關文藝家協會新會員。8名在閩台胞獲評福建省非物質文化遺產代表性傳承人。棒球運動員李宣澤成為首名獲得大陸運動員技術等級證書的台灣運動員。

還有不少台灣專業人士來到大陸，從事科技、教育、鄉創鄉建等工作。目前已有2,000多名台灣教師在大陸高校任教。越來越多台灣同胞在大陸找到了自身發展的舞台，加入到實現兩岸融合發展的進程中。

三、兩岸交流活動依然精彩紛呈，新媒體傳播效應顯著。海峽論壇等一大批兩岸品牌交流活動繼續舉辦，兩岸同胞參與熱度不減。各種主題的「雲端會議」、影像文化周、研習營、線上大賽、網絡直播等活動突破疫情阻隔，台灣各界實際參與人數和線上可及人數大大超過傳統交流模式。成千上萬從未來過大陸的台灣同胞特別是青少年學生，通過線上方式首次參與兩岸交流活動，留下美好印象。

四、在大陸工作、學習、生活的台灣同胞已逐漸成為線下兩岸交流主體，青年日益成為兩岸融合發展的主力軍。一年來，各行各業越來越多的台灣同胞積極參與兩岸各領域交流，分享親身經歷和成功經驗，講述來大陸追夢圓夢的精彩故事，呼籲兩岸同胞和衷共濟、共謀發展。一批在大陸工作的台胞獲得省、市級五一勞動獎章、青年五四獎章和「三八紅旗手」稱號。

馬曉光說，新的一年，大陸將持續推動兩岸交流交往，深化兩岸融合發展，促進兩岸同胞凝心聚力，共同開創美好未來。