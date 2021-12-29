今年共有6家台企在A股上市 陸台資上市公司已逾40家

大陸國台辦發言人馬曉光表示，2021年，中國大陸突出「以通促融、以惠促融、以情促融」，紮實推進兩岸經濟交流合作，不僅兩岸貿易額創歷史新高，兩岸產業合作也不斷深化。此外，大陸還支持一批優質台企在大陸上市。2021年共有6家台企在大陸A股上市，截至目前總數已超過40家。

馬曉光29日上午在例行記者會中回顧並展望兩岸經貿關係，針對今年兩岸經濟合作交流，他提出有四大特點：

一、台商赴大陸穩步增長，兩岸貿易額創歷史新高。1至11月，兩岸貿易總額2,982.8億美元，年比增長27.3%。其中大陸對台出口707.7億美元，增長31.2%；自台進口2,275.1億美元，增長26.2%。大陸新設台資企業5,923個、年比增長34.7%。

馬曉光說，兩岸產業合作不斷深化，產業鏈供應鏈持續穩固，大陸台企生產經營總體穩定，台商投資出現大項目多、科技含量提高的積極變化。

二、助力台商台企在大陸發展邁上新台階。積極引導支持台商台企參與「十四五」規劃實施，台企融入大陸新發展格局、參與高質量發展和共建「一帶一路」、大陸國家區域協調發展戰略，取得顯著進展。鼓勵引導更多台商台企增資擴產、紮根發展。

三、持續深化兩岸融合發展取得新進展。落實系列惠台利民政策措施，出台並落實落細「農林22條措施」，支持台胞台企參與大陸鄉村振興戰略和農業林業高質量發展；大力支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，初步形成台胞台企在閩享受同等待遇政策體系。

四、兩岸經濟交流合作平台建設獲得新成效。在湖南設立海峽兩岸產業合作區，在山東設立海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區，新批設立兩個海峽兩岸青年就業創業基地。積極協助台灣青年在大陸實習就業創業。協助台商台企參加第四屆中國國際進口博覽會，用好各類電商平台，拓展大陸內需市場。10多個省區市以線下線上結合方式舉辦涉台經貿交流活動，有效促進各地對台經貿合作。

馬曉光說，新的一年，大陸秉持的「兩岸一家親」理念不會變，率先同台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台灣同胞辦實事做好事的舉措不會變。

他呼籲台胞台企，要站在歷史正確的一邊，與「台獨」分裂勢力劃清界限，為促進兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展發揮積極作用。