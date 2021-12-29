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快手美團戰略互通 陸本地生活賽道新變局

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
快手與美團宣布達成互聯互通戰略合作，雙方將基於快手開放平台，打通內容場景行銷、線上交易及線下履約服務能力，共同為使用者創造「一站式」完整消費鏈。（取自新浪財經）
快手與美團宣布達成互聯互通戰略合作，雙方將基於快手開放平台，打通內容場景行銷、線上交易及線下履約服務能力，共同為使用者創造「一站式」完整消費鏈。（取自新浪財經）

快手與美團宣布達成互聯互通戰略合作，雙方將基於快手開放平台，打通內容場景行銷、線上交易及線下履約服務能力，共同為使用者創造「一站式」完整消費鏈。大陸本地生活與短影音兩大龍頭牽手成功，將為本地生活這一熱度極高的賽道帶來新變局。

瀟湘晨報報導，此次合作，美團將在快手開放平台上線美團小程序，為美團商家提供套餐、代金券、預訂等商品展示、線上交易和售後服務等完整服務能力，快手使用者將能夠透過美團小程序直達。

目前，美團小程序已率先完成餐飲品類的試點上線，未來還將陸續上線酒店、民宿、景區、休閒玩樂、美容美髮、劇本殺等多個生活服務品類。

作為本地生活龍頭，美團的強項在於豐富的服務品類，統計顯示在美團平台上一年內興起發展超過百種「生活新樣態」服務品類。快手的優勢則在於短影音所帶來的流量，數據顯示，每天有超過1.4億用戶流覽經營者主頁。

快手高級副總裁王劍偉表示，快手數字市井生態中有著豐富的人、內容與場景，信任機制完備，更有著充沛的流量生態價值，雙方的合作無疑會產生「1+1>2」的協同效應，在為內容創作者提供更為豐富的海量商品庫的同時，也進一步幫助了經營者實現多元增收。

美團高級副總裁張川則表示，美團始終秉持開放的精神，致力於透過與眾多合作夥伴的互聯互通，共同幫大家吃得更好、生活得更好，美團希望發揮自身建設多年的履約及服務保障能力，和快手一起，為短視頻使用者提供更優質的本地生活服務商品和消費體驗。

實際上，從去年開始，本地生活賽道就頗受眾多互聯網巨頭看好。支付寶、抖音小紅書等平台都盯上了這塊肥肉。

作為本地生活服務的老玩家，餓了麼去年新增休閒玩樂、日化、醫美等服務，橫向打通整個本地生活服務。支付寶更是在去年大改版，由支付平台升級為數字生活開放平台。

去年抖音就在商家的個人主頁中新增「門票預訂」「酒店預訂」等功能，支持從影音「種草」到交易都在抖音App內完成。隨後，從抖音探店到抖音同城、抖音團購，再到此前已經開始測試的「心動外賣」。

小紅書轉型為「生活方式」平台，在今年頻繁上線和生活服務相關的功能，包括增加酒店、民宿預定等。

抖音 酒店 小紅書

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