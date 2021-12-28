人口問題大 大陸要求明年強化生育形勢統計監測分析
大陸「全國統計工作會議」28日召開，針對2022年的統計工作，會議提出了八大重點任務，其中要求為穩定宏觀經濟大盤提供可靠資料支撐、強化人口變動趨勢和生育形勢統計監測分析、加快建立共同富裕統計監測體系等。
澎湃新聞報導，會議提出八大重點任務：
第一，為穩定（大陸）宏觀經濟大盤提供可靠資料支撐。著力強化對宏觀、微觀、結構、科技、改革開放、區域和社會政策貫徹落實情況的統計監測。
第二，加快建立共同富裕統計監測體系。8月17日召開的中共中央財經委員會第十次會議提出，在高質量發展中促進共同富裕，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。
第三，開展專項統計督察和統計督察「回頭看」。會議再次強調對統計造假「一票否決制」，同時還指出要開展專項統計督察和統計督察「回頭看」。
第四，強化消費市場統計監測，加強房地產價格統計。會議提出，強化消費市場統計監測、加強房地產價格統計，完善科技創新統計調查；加強疫情下居民增收、農民工就業等情況統計監測。
第五，強化人口變動趨勢和生育形勢統計監測分析。大陸「第七次全國人口普查」數據顯示，去年大陸育齡婦女總和生育率為1.3，已經處於較低水準，這主要受到育齡婦女數量持續減少，「二孩」效應逐步減弱的影響
大陸國家統計局局長寧吉喆曾表示，根據相關調查，大陸育齡婦女的生育意願子女數為1.8，只要做好相應的支持措施，實際存在的生育潛力就能發揮出來。
第六，重點推進「雙控」、「雙碳」等綠色發展統計改革。
第七，深化行動支付等大數據與經濟普查等統計業務深度融合。在推進統計資訊化建設方面，會議提出，深化行動支付、網簽數據、部門行政紀錄等大數據與經濟普查、住戶、農業、價格、貿經、人口、服務業等統計業務深度融合；加強衛星遙感等現代資訊技術在農業、投資統計調查中的應用。
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