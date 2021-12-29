陸頒布35個國家職業技能標準

大陸人力資源和社會保障部近日頒布了35個大陸國家職業技能標準，其中，無人機駕駛員、人工智能訓練師、互聯網營銷師、網約配送員等多種新職業是首次頒布。

中新社報導，35個大陸國家職業技能標準分兩種情況頒布。一是由人社部與有關部門聯合頒布17個職業技能標準，分別是：與大陸國家文物局頒布文物修復師職業技能標準；與自然資源部頒布無人機測繪操控員職業技能標準；與大陸國家廣電總局頒布互聯網營銷師職業技能標準；與工信部頒布信息安全測試員職業技能標準；與工信部頒布呼叫中心服務員、人工智能訓練師、電氣電子產品環保檢測員、多工序數控機床操作調整工、電子專用設備裝調工、光纖光纜製造工等6個職業技能標準。

此外，還與民政部頒布了殯儀服務員、遺體防腐整容師、遺體火化師、公墓管理員、社群健康助理員等5個大陸國家職業技能標準；與住建部頒布了燃氣供應服務員、燃氣儲運工等2個職業技能標準。

二是由人社部單獨頒布18個大陸國家職業技能標準，其中：網約配送員、建築信息模型技術員、鑒定估價師（機動車鑒定評估師）、信用管理師等13個職業屬於現行「職業分類大典（2015年版）」第四大類「社會生產服務和生活服務人員」；裁剪工、縫紉工、鉚工、縫製機械裝配調試工、無人機裝調檢修工等5個職業屬於第六大類「生產製造及有關人員」。

上述35個大陸國家職業技能標準中，互聯網營銷師、信息安全測試員、人工智能訓練師、電氣電子產品環保檢測員、社群健康助理員、網約配送員、建築信息模型技術員、出生缺陷防控諮詢師、無人機駕駛員、無人機裝調檢修工等新職業是首次頒布。