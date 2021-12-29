聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸機器人產業 拚核心技術、高端產品

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸工信部28日披露，力爭到2025年，中國大陸成為全球機器人技術創新策源地、高端製造集聚地和集成應用新高地。

新華社報導，大陸工信部聯合大陸國家發展改革委、科技部等部門和單位印發「『十四五』機器人產業發展規劃」，規劃提出上述目標，並爭取到2025年一批機器人核心技術和高端產品取得突破，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平。機器人產業營業收入年均增速超過20%。製造業機器人密度實現翻番。

報導稱，機器人的研發、製造、應用是衡量一個國家科技創新和高端製造業水平的重要標誌。「十三五」期間，中國大陸機器人產業蓬勃發展，產業規模快速增長，技術水平持續提升，集成應用大幅拓展。但與國外先進水平相比，依然存在技術積累不足、產業基礎薄弱等問題。

規劃部署了提高產業創新能力、夯實產業發展基礎、增加高端產品供給、拓展應用深度廣度、優化產業組織結構等5項主要任務，從技術突破、基礎提升、優化供給、拓展應用、打造生態等多個維度推動機器人產業高質量發展。

同時，規劃提出了機器人核心技術攻關行動、機器人關鍵基礎提升行動、機器人創新產品發展行動、「機器人+」應用行動等4個行動。

在提高產業創新能力方面，明確加強核心技術攻關，突破機器人操作系統等共性技術。在夯實產業發展基礎方面，明確補齊專用材料、核心元器件、加工工藝等短板。

標誌

延伸閱讀

中芯副總：中芯京城北京三期 明年5月設備搬入

習近平：中國人的飯碗裝中國糧

唐山發展機器人產業

大陸工信部明年6任務 首要工業穩增長

相關新聞

人行逆回購 年終放錢8,100億

中國人民銀行昨（28）日公告，為維護年末流動性平穩，當天釋出人民幣2,000億元（新台幣8,600億元）7天期逆回購操作...

陸「集共體」 上海臨港設創新實驗室

中國大陸集成電路共保體（以下簡稱集共體）27日在上海自貿區臨港新片區成立創新實驗室。

減稅、優化 大陸促海外文物回流

大陸國家文物局28日在官網發布「關於加強民間收藏文物管理促進文物市場有序發展的意見」，明確提出促進文物回流、嚴控文物流失...

教育「雙減」／新東方另闢蹊徑 直播帶貨助農

在歷經大陸官方教育「雙減」政策衝擊之後，新東方積極開拓生路並找出新的盈利渠道。新東方教育科技集團創始人、董事長俞敏洪28...

聚焦公共服務 川渝推更多同城待遇

重慶市人力資源和社會保障局28日披露，2022年川渝人社部門將聚焦公共服務「通辦理、減流程、壓時限」，落地生根更多「同城...

陸規模製造業 2035數位網路化

中國大陸工業和信息化部等八部門28日聯合印發「『十四五』智能製造發展規劃」，提出到2035年，大陸規模以上製造業企業全面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。