陸機器人產業 拚核心技術、高端產品

大陸工信部28日披露，力爭到2025年，中國大陸成為全球機器人技術創新策源地、高端製造集聚地和集成應用新高地。

新華社報導，大陸工信部聯合大陸國家發展改革委、科技部等部門和單位印發「『十四五』機器人產業發展規劃」，規劃提出上述目標，並爭取到2025年一批機器人核心技術和高端產品取得突破，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平。機器人產業營業收入年均增速超過20%。製造業機器人密度實現翻番。

報導稱，機器人的研發、製造、應用是衡量一個國家科技創新和高端製造業水平的重要標誌。「十三五」期間，中國大陸機器人產業蓬勃發展，產業規模快速增長，技術水平持續提升，集成應用大幅拓展。但與國外先進水平相比，依然存在技術積累不足、產業基礎薄弱等問題。

規劃部署了提高產業創新能力、夯實產業發展基礎、增加高端產品供給、拓展應用深度廣度、優化產業組織結構等5項主要任務，從技術突破、基礎提升、優化供給、拓展應用、打造生態等多個維度推動機器人產業高質量發展。

同時，規劃提出了機器人核心技術攻關行動、機器人關鍵基礎提升行動、機器人創新產品發展行動、「機器人+」應用行動等4個行動。

在提高產業創新能力方面，明確加強核心技術攻關，突破機器人操作系統等共性技術。在夯實產業發展基礎方面，明確補齊專用材料、核心元器件、加工工藝等短板。