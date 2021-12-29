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陸醫療裝備 7領域力攻高質化

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸工信部28日披露，該部聯合大陸國家衛生健康委員會等部門和單位印發「『十四五』醫療裝備產業發展規劃」，提出到2025年，醫療裝備產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提升，主流醫療裝備基本實現有效供給，高端醫療裝備產品性能和質量水平明顯提升，初步形成對公共衛生和醫療健康需求全面支撐能力。

新華社報導，醫療裝備是醫療衛生和健康事業的基礎。「十三五」期間，中國大陸醫療裝備產業實現快速發展，2020年市場規模達到8400億元人民幣。

「中國已成為全球重要的醫療裝備生產製造基地，形成了一批具有較強競爭力的龍頭企業和特色鮮明的產業集群。」大陸工信部裝備工業一司司長王衛明說，製造業與新一代信息技術融合提速，新冠肺炎疫情加速全球產業鏈供應鏈調整，「十四五」時期是推進醫療裝備產業高質量發展的關鍵時期。

他說，規劃明確了7個重點領域，實施5個專項行動，採取6項保障措施，推進醫療裝備產業發展。

7個重點領域，包括診斷檢驗裝備、治療裝備、監護與生命支持裝備、中醫診療裝備、婦幼健康裝備、保健康復裝備、有源植介入器械，基本覆蓋了從防、診、治到康、護、養全方位全生命周期醫療健康服務裝備需求。

5個專項行動包括產業基礎攻關行動、重點醫療裝備供給能力提升行動、高端醫療裝備應用示範基地建設行動、緊急醫學救援能力提升行動、醫療裝備產業與應用標準體系完善行動。

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