陸規模製造業 2035數位網路化

中國大陸工業和信息化部等八部門28日聯合印發「『十四五』智能製造發展規劃」，提出到2035年，大陸規模以上製造業企業全面實現數位化、網路化，在制定推出智能製造系統解決方案供應商分類標準、智能製造標準體系等都將有所進展。

據「新浪財經」報導，規畫立下階段目標，到2025年，規模以上製造業企業大部分實現數位化、網路化，重點行業骨幹企業初步應用智能化；到2035年則將全面數位化、網路化與應用智能化。

其中，到2025年的具體目標為，一是轉型升級成效顯著，70%規模以上製造業企業基本實現數位化、網路化，建成500個以上引領行業發展的智能製造示範工廠。

二是供給能力明顯增強，智能製造裝備和工業軟體市場滿足率分別超過70%和50%，培育150家以上專業水平高、服務能力強的系統解決方案供應商。

三是基礎支撐更加堅實，完成200項以上大陸國家、行業標準的制修訂，建成120個以上具有行業和區域影響力的工業互聯網平台。

值得注意的是，大陸工信部裝備工業一司副司長汪宏表示，經過「十三五」時期的培育發展，大陸已擁有6,000餘家智能製造系統解決方案供應商，其中主營業務收入超過人民幣10億元的有40多家，服務範圍覆蓋汽車、紡織、醫藥等90%以上的製造業領域。未來將持續推動規範發展、提升供給能力與建構服務網路等，持續增強智能製造的服務力量。

在另一重點「智能製造標準化」部分，汪宏指出，目前已先後發布三版「國家智能製造標準體系建設指南」，船舶、石化、建材、紡織等14個細分行業構建了智能製造標準體系；建成近200個標準試驗驗證平台，發布300餘項大陸國家標準，基本覆蓋生產製造全流程各環節；先後成立中德智能製造/工業4.0標準化工作組和國際電工委員會智能製造系統委員會中國專家委員會。