聚焦公共服務 川渝推更多同城待遇

重慶市人力資源和社會保障局28日披露，2022年川渝人社部門將聚焦公共服務「通辦理、減流程、壓時限」，落地生根更多「同城待遇」。

中新社報導，2021年，川渝兩地人社部門聚焦人才人事、就業服務、社會保險、勞動維權4大板塊推出的「十件實事」，目前均已提前完成。

重慶市人力社保局相關官員表示，2022年，川渝將持續增加優質公共服務供給，讓兩地民眾共享發展成果。就業方面，川渝將進一步縮小政策差距，取消政策戶籍限制，完善普惠共享、城鄉一體的就業創業服務體系。

在發展協同上，兩地將建立健全統一的人力資源市場體系，加快川渝人力資源協同發展試驗區和毗鄰地區人力資源服務產業園建設；建設農民工實名制數據庫、人才數據庫、高校畢業生就業數據庫，推動川渝產業、人才、勞動力資源優勢互補和共享互通。

為更高水平地集聚人才，川渝將藉助博士後培養平台，加大博士後聯合招收、培養力度；聯合推動「智能+技能」數位技能人才培養試驗區、「巴蜀工匠」協同培養融合區建設，重點培養成渝地區雙城經濟圈建設緊缺急需高技能人才。

此外，川渝將推動實現更多線上線下業務互辦、互認；持續優化社保關係無障礙轉移，推進兩地社保參保繳費記錄異地查詢和工傷職工異地就醫結算；同時，加快推進兩地人社業務經辦「全業務用卡」，推廣以社會保障卡為載體的「一卡通」服務管理模式，逐步推進社保卡在成渝兩地交通出行、旅遊觀光、文化體驗等其他政務、民生領域的廣泛應用。