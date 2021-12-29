教育「雙減」／新東方另闢蹊徑 直播帶貨助農

聯合報 / 記者黃雅慧／綜合報導
新東方集團董事長俞敏洪，受「雙減」政策影響，財富大幅縮水。（新華社）
新東方集團董事長俞敏洪，受「雙減」政策影響，財富大幅縮水。（新華社）

在歷經大陸官方教育「雙減」政策衝擊之後，新東方積極開拓生路並找出新的盈利渠道。新東方教育科技集團創始人、董事長俞敏洪28日晚間將開啓首場農產品直播帶貨。

新東方教育科技集團28日在其官方微信公眾號發布，將上線直播帶貨平台「東方甄選」，晚間8時，俞敏洪將在抖音號「俞敏洪」進行首場農產品直播帶貨 。

新東方在文章中表示，俞敏洪看了無數份報告和材料後，雖然心裡清楚直播帶貨是個很難開展的事，還是決定成立大型農業平台，和直播主一起「助農直播」。之所以這樣做，主要有兩方面原因，一方面俞敏洪自己就是農民的孩子，另一原因在於他認為要做正確的事。

在11月7日晚間，俞敏洪曾在短影音平台開啓了直播帶貨首秀，同時宣布新東方將成立一個大型農業平台，自己將會和幾百位直播主通過直播帶貨，幫助農產品銷售，支持鄉村振興。該訊息受到市場熱議與爭論，比如陸媒「經濟日報」刊文評論俞敏洪將開啓直播帶貨助農一事。該評論文章認為，新東方不應照搬李佳琦。

11月15日，新東方公告，新東方計畫於2021年底前停止大陸所有學習中心的K-9（幼兒園至九年級）學科輔導服務。公司會將重心及資源轉向與K-9學科類培訓服務無關的教育產品及服務，如備考課程、成人語言培訓課程及教材。同時，公司亦將繼續開拓新業務機會及增長舉措。

在28日的微信公眾號文章中，新東方還表示，教育永遠是新東方的初心，會繼續四六級、考研、出國語言（英語、小語種）、留學諮詢、國際遊學、大陸國內研學及營地教育等教育服務。

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