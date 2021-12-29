減稅、優化 大陸促海外文物回流

大陸國家文物局28日在官網發布「關於加強民間收藏文物管理促進文物市場有序發展的意見」，明確提出促進文物回流、嚴控文物流失。

中新社報導，意見提出促進回流。試點開展文物進境登記工作，研究調整促進海外文物回流稅收政策，優化文物臨時進出境管理和貿易便利化服務，發揮自貿試驗區、服務業擴大開放綜合試點示範、綜合保稅區、進口博覽會等重點平台開放優勢，引導鼓勵海外文物回流並提供展覽等公益服務。

大陸國家文物局發言人表示，該局積極與財政部、稅務總局、海關總署等部門溝通協商，研究促進海外文物回流的稅收政策。特別是2020年起在進博會試行文物類展品5件免稅進境銷售政策，備受收藏愛好者期待。

為發揮稅收優惠政策帶來的社會效益，鼓勵享受免稅政策的文物類展品在大陸國有文物收藏單位進行不少於三年的公益性展示服務，並在上海自貿區試行文物進出境入區審核便利化措施和文物臨時進境「6月×N」制度，促進海外文物回流。

該發言人表示，下一步，將會同相關部門，研究調整相關政策和便利化措施，引導鼓勵海外文物回流。

意見還提出嚴控流失，將加強文物進出境審核機構建設，完善各類別文物出境審核大陸國家標準體系，防止文物流失，保障文物市場供給；對接國際公約和文物來源國相關法律，健全外國文物進境和經營管理制度，規範外國合法文物進境渠道。