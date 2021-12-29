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陸「集共體」 上海臨港設創新實驗室

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
今年十一月在上海舉行的第四屆進博會首設集成電路專區。（中新社）
今年十一月在上海舉行的第四屆進博會首設集成電路專區。（中新社）

中國大陸集成電路共保體（以下簡稱集共體）27日在上海自貿區臨港新片區成立創新實驗室。

中新社報導，集成電路（台灣稱為積體電路）產業是支撐經濟社會發展和保障信息安全的戰略性、基礎性和先導性產業。上海臨港新片區自揭牌成立以來，就被賦予攻堅重點領域「卡脖子」難題的歷史使命。

報導指出，在中國銀保監會財產保險監管部和上海銀保監局指導下，集共體由18家滿足條件的大陸國內財產保險公司和再保險公司組建。「集共體」將通過產品創新、機制創新和服務創新，設計中國方案，探索服務全產業鏈自主可控、大陸國產可替代的新型風險保障需求，解決集成電路產業「卡脖子」問題，助力構建中國集成電路自主、安全、可控的產業鏈和供應鏈。

目前，上海臨港新片區初步形成了覆蓋晶片設計、晶片製造、裝備材料以及封裝測試等環節集成電路全產業鏈生態體系。臨港新片區已聚集各類集成電路企業超過120家，涉及投資規模超過1500億（人民幣，下同）。

「集共體是圍繞產業發展需要而推出的金融創新，是維護集成電路產業鏈和供應鏈穩定、解決核心風控技術難題的重要體現。」上海自貿區臨港新片區黨工委副書記袁國華當日表示，對集成電路產業來說，集共體是為集成電路企業構建自主、安全、可控產業鏈和供應鏈的保障；對於保險行業來說，集共體是保險業探索與前沿產業融合創新的關鍵舉措。

上海自貿區 保險

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