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小米12柔性OLED面板 由TCL華星供貨

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
小米12柔性OLED，由TCL華星供應。第一財經日報
小米12柔性OLED，由TCL華星供應。第一財經日報

小米12手機28日晚間正式發布，由TCL華星供應柔性OLED螢幕，群智諮詢副總經理、首席分析師陳軍預測，2022年大陸國產柔性OLED手機螢幕在全球市場的出貨量占比，將從今年的27%到28%，提升至37%到38%，將使折疊手機的價格降至人民幣5,000到6,000元（新台幣2.2萬到2.6萬元）。

第一財經日報報導，TCL華星副總裁、顯示創新中心總經理張鑫證實，小米12的螢幕由TCL華星獨家供應，這塊6.28吋的柔性OLED螢幕，色深12bit，刷新率120Hz，左右邊框窄至1.6毫米，相機顯示孔小，可通過亮度調節來護眼。

在柔性OLED手機螢幕領域，TCL華星也致力於折疊螢幕。張鑫表示，TCL華星2020年量產上下折的柔性OLED折疊螢幕，並向摩托羅拉供貨，今年TCL華星向小米供左右折的折疊螢幕。

TCL華星在2021年的生態大會上還展示了可360度折疊的折疊螢幕，重點研發無折痕技術。

折疊螢幕的量產標準一般是20萬次，按一天折疊100次算，就是6年的使用壽命。張鑫透露，TCL華星武漢6代柔性OLED面板生產線已經做好準備，可以做到100%折疊螢幕出貨，並透過導入本土化材料，來降低折疊螢幕的成本，還將推出低功耗的折疊螢幕，來促進推廣。

目前TCL華星正在擴大柔性OLED面板的產能。TCL華星COO趙軍指出，TCL華星武漢6代柔性OLED面板廠，已經完成了二、三期的建設，正在進行產能的爬坡。

隨著包括TCL華星、深天馬等的柔性OLED面板新產能的釋放，中國柔性OLED在全球的份額也明顯上升。

過去，南韓廠商曾占全球中小尺寸柔性OLED面板市場超九成的市占。陳軍預測，大陸國產柔性OLED手機螢幕的出貨量2021年將達9,500萬片，2022年將達近1.56億片，在全球的出貨量占比將從今年的27%到28%，增長到明年的37%到38%，增加約十個百分點。

今年有的國產品牌折疊手機的價格已降至人民幣7,000到8,000元。陳軍認為，這是面板廠和手機廠的共同訴求，大陸手機品牌希望用折疊手機來突破高端市場，大陸OLED面板生產廠也希望擴大產能，提高折疊螢幕的出貨量，以消耗更多OLED面板產能，所以價格一定會下降。

陳軍預計，折疊螢幕、折疊手機的價格2022年會繼續下探，折疊手機會降至約人民幣5,000到6,000元。折疊手機，除了折疊螢幕較貴之外，鉸鏈、蓋板的成本也較高，明年成本下降主要來自於本土供應鏈的成熟。隨著大陸國產柔性OLED更加成熟，未來會有更多消費者使用異形手機。

小米 OLED

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