陸目標2025年機器人產業收入年增速逾50% 密度實現翻倍

大陸工信部等多部委日前印發「『十四五』（2021-2025年）機器人產業發展規劃」的通知，目標到2025年，大陸機器人產業營業收入年均增速超過20%，製造業機器人密度實現翻倍，形成一批具有國際競爭力的領軍企業及一大批創新能力強、成長性好的專精特新「小巨人」企業。

據大陸工信部網站28日刊登的「規劃」指出，「十三五」以來，大陸機器人產業呈現良好發展勢頭。產業規模快速增長，年均複合增長率約15%，去年機器人產業營業收入突破人民幣1000億元，工業機器人產量達21.2萬台（套）；集成應用大幅拓展，去年製造業機器人密度達到每萬人246台，是全球平均水準的近兩倍，服務機器人、特種機器人在倉儲物流、教育娛樂、清潔服務、安防巡檢、醫療康復等領域實現規模應用。

「規劃」表示，世界主要工業發達國家均將機器人作為搶占科技產業競爭的前端和焦點，大陸已轉向高質量發展階段，迫切需要新興產業和技術的強力支撐。面對新形勢、新要求，未來5年乃至更長一段時間，是大陸機器人產業自立自強、換代跨越的戰略機遇期，必須搶抓機遇，直面挑戰，加快解決技術積累不足、產業基礎薄弱、高端供給缺乏等問題，推動機器人產業邁向中高端。

「規劃」提出，要提高產業創新能力，加強核心技術攻關，突破機器人系統開發、操作系統等共性技術，提高機器人智慧化和網路化水準。還要補齊專用材料、核心元器件、加工工藝等短板；推進強鏈固鏈穩鏈；鼓勵骨幹企業瞄準關鍵零組件、高端整機產品的薄弱環節，聯合配套企業加快精密齒輪、編碼器等研發和迭代升級。

「規劃」還提出，將加大財稅金融支持，加強重大科技項目、重點研發計畫等對機器人研發應用的支持，並發揮政府採購作用，促進機器人創新產品應用。落實好研發費用加計扣除等稅收政策；推動各類產業基金投入，支持符合條件的企業上市。