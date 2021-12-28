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全球首個 大陸二代重組蛋白新冠疫苗獲批緊急使用

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
阿拉伯聯合大公國27日批准緊急使用大陸國藥集團中國生物二代重組蛋白新冠疫苗，也是全球首個批准緊急使用的二代新冠疫苗。（圖／取自觀察者網）
阿拉伯聯合大公國27日批准緊急使用大陸國藥集團中國生物二代重組蛋白新冠疫苗，也是全球首個批准緊急使用的二代新冠疫苗。（圖／取自觀察者網）

阿拉伯聯合大公國27日批准緊急使用大陸國藥集團中國生物二代重組蛋白新冠疫苗，這也是全球首個批准緊急使用的二代新冠疫苗。明年一月起，該疫苗作為加強針用於已接種兩劑中國生物新冠滅活疫苗的族群。

微信公眾號「中國生物」消息指出，重組蛋白新冠疫苗由中國生物研究院科研團隊研發，研發團隊在第一代重組蛋白新冠疫苗的基礎上，透過對各種變種株的免疫逃逸能力和進化規律進行全面分析評估，全新設計開發了第二代重組蛋白新冠疫苗。臨床前有效性研究和初步的人體試驗顯示，第二代疫苗對多種變種株具有廣譜保護潛力，是目前唯一被批准緊急使用的二代疫苗。

阿拉伯聯合大公國衛生與預防部確認，緊急使用該疫苗完全符合法規和法律及審查程序。

據了解，重組蛋白新冠疫苗免疫後可誘導機體產生針對性中和抗體，進而阻斷病毒與受體細胞的結合，發揮保護作用。重組蛋白疫苗技術路線成熟，適於規模化生產，在製備全過程中不涉及活病毒及其他感染性材料，無需在高等級生物安全環境進行，生產速度更快，便於儲存和分發。

新冠疫苗 公眾號 微信

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