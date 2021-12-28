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網路互助謝幕 螞蟻旗下「相互寶」將於明年停止運行

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
螞蟻集團旗下的「相互寶」將於2021年終止服務。圖片來自網路。
螞蟻集團旗下的「相互寶」將於2021年終止服務。圖片來自網路。

螞蟻集團旗下應用「相互寶」28日公告，將於2022年1月28日24時停止運行。該平台停止運行也象徵網路互助時代的謝幕。

相互寶公告指出，自公告之日起，現有相互寶成員不再參與互助分攤，原定28日扣款的分攤金及2022年1月的兩期分攤金，全部由相互寶平台承擔。為了更好地保障相互寶成員權益，醫院初次確診時間在2022年1月28日24時之前且確診時在互助計劃內的患病成員，仍可於醫院初次確診之日起180天內（含180天）發起互助金申請。相互寶平台將根據互助規則審核，審核通過的互助金全部由相互寶平台承擔。

「相互寶」有點像是醫療互助會，參與的會員倘若患上重大疾病，可以獲得一次性最多人民幣30萬元的互助金，費用由平台上所有會員攤分。不過，相互寶因分攤費不斷增加、患病拒賠、隨意修改規則等問題，屢屢受到大陸社會各方質疑。用戶信任的喪失，也導致越來越的多人選擇退出相互寶。

2021年以來，網路互助行業經歷了一場前所未有的大潰敗。短短三個月時間裡，美團互助、輕鬆互助、水滴互助相繼退出。據統計，今年已有十家互助平台關閉。

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