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大陸央行：落實「穩」字支持實體經濟 房企風險正逐步改善

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中國人民銀行行長易綱表示房企風險正逐步改善。路透
中國人民銀行行長易綱表示房企風險正逐步改善。路透

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱28日表示，當前中國大陸金融體系運行總體平穩，金融風險整體收斂、總體可控。展望明年，將落實「穩」字，並做好兩項直達工具接續轉換工作以服務實體經濟。此外，市場關注的房企風險問題，易綱也表示，大陸有關部門和地方政府已積極採取措施，穩妥有序化解風險。

易綱表示，2022年人行將認真貫徹落實中共中央經濟工作會議精神，進一步增強金融服務實體經濟的能力。具體來說，主要體現為三個「穩」：一是貨幣信貸總量穩定增長，二是金融結構穩步優化，三是綜合融資成本穩中有降。

此外，明年人行將重點做好兩項直達工具政策接續轉換工作：一是實施普惠小微貸款支持工具，從2022年起到2023年6月底，人民銀行對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商戶貸款，按餘額增量的1%提供資金，鼓勵增加普惠小微貸款；二是將普惠小微信用貸款納入支農、支小再貸款支持計劃管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的人民幣4,000億元再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。

易綱說，今年企業貸款平均利率已經在5%以下，為統計以來新低。下一步人民銀行將完善市場化利率形成和傳導機制，發揮貸款市場報價利率改革效能，推動企業綜合融資成本穩中有降。

至於市場關注的房企風險問題，易綱表示，前期由於個別房企自身經營不善、盲目多元化擴張等因素導致風險暴露。個別房企出險後，有關部門和地方政府已積極採取措施，穩妥有序化解風險，滿足居民和房地產企業的正常融資需求，市場預期正在逐步改善。

易綱指出，房地產市場的結構性調整，有利於形成房地產新發展模式，實現房地產業的良性循環和健康發展。總體上看，對市場經濟中發生的風險事件，要堅持市場化、法治化的原則來處理，壓實股東和屬地的責任，穩妥化解各類風險，保護最廣大人民群眾根本利益。

易綱 實體經濟 房地產

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