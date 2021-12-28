螞蟻消金引大陸國企增資 路透：多重約束將影響利潤

作為螞蟻集團整改的一部分，擁有花唄、借唄等業務的重慶螞蟻消費金融有限公司，近日進行大幅增資，註冊資本從人民幣80億元增至人民幣300億元，並有多家國企入股，成為第二大股東。對此，路透引述分析人士稱，此次增資後最多可承接人民幣1.3兆元的聯合貸業務，但多重約束下，利潤空間可能因此大減。

隨近年阿里巴巴集團關聯企業螞蟻集團（原名螞蟻金服），積極推動上市和業務拓展，在獲得第三方支付、民營銀行、小額貸款公司等執照後，於去年獲銀保監會同意籌建重慶螞蟻消費金融有限公司，跨足消費金融領域，並於今年6月正式開業，扮演集團中重要的「利潤機器」。

但隨螞蟻集團上市破局，面臨整改命運，螞蟻消金的花唄、借唄業務品牌遭隔離，近日更引入中國信達資產管理、舜宇光學、博冠資訊科技、重慶渝富資本運營集團、螞蟻集團、江蘇魚躍醫療設備等公司入股，增資螞蟻消金，使股東數量擴大到11家，除螞蟻集團仍是第一大股東外，有國企背景的中國信達成為第二大股東，「國家隊」持股佔比提升至28%。

對此，路透引述分析人士表示，螞蟻消金增資後，按相關規範換算，最多可以承接人民幣4,000億元自營信貸業務，或最多人民幣1.3兆元的聯合貸業務；且國資企業參與消金公司的增資，有望成為螞蟻集團整改進程中的重要里程碑。

但業內人士也坦言，螞蟻集團先前披露的人民幣1.7兆元消費信貸業務餘額，短期內可能因中央監管態度遭到壓降；同時，在經過一系列整改措施後，螞蟻集團未來再難從微貸業務中獲得超額利潤。

華南一股份行個金部人士認為，短期內，螞蟻集團的微貸規模將會出現較大規模的壓降。他分析，等整改完畢後，如果監管允許銀行間市場發行ABS釋放信貸額度，大陸消費信貸規模才可能得以釋放。

據中國人民銀行27日召開工作會議表示，將堅持規範與發展並重，依法加強對資本和平台企業監管，持續做好頭部網路金融平台整改工作；中國銀保監會今年2月曾發文，要進一步規範商業銀行互聯網貸款業務。

財報顯示，今年第3季，螞蟻消金營收約人民幣3億元，淨損失超過人民幣5億元，截至9月30日，螞蟻消金淨資產為人民幣74.7億元。