大陸央行：當前金融風險整體收斂、總體可控

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱28日表示，2022年，將進一步增強金融服務實體經濟的能力，落實貨幣信貸總量穩定增長、金融結構穩步優化、綜合融資成本穩中有降「三個穩」。另一方面，在大陸官方對近期對房市、金融等相關風險採取措施後，易綱強調，當前「金融風險整體收斂、總體可控。」

新華社28日刊出易綱專訪全文，他重申，2022年人行將堅持「以我為主、穩字當頭」，貨幣政策的前瞻性、有效性、精準性將進一步提升，金融對實體經濟支持力度將進一步加大。。

易綱表示，主要體現為「三個穩」，包括貨幣信貸總量穩定增長、金融結構穩步優化、綜合融資成本穩中有降。他列舉，今年中國大陸普惠小微貸款已支持超過4,200萬戶小微經營主體，企業貸款平均利率已經在5%以下，為統計以來新低。

易綱說，下一步，將引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業、科技創新、綠色發展的支持，完善市場化利率形成和傳導機制。

對於疫情期間，人行實施暫時遇到困難的小微企業貸款延期還本付息、加大普惠小微企業信用貸款力度這兩項政策工具，易綱說，明年將重點做好兩項直達工具政策接續轉換工作。

他說，一是實施普惠小微貸款支持工具，從2022年起到2023年6月底，對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商戶貸款，按餘額增量的1%提供資金，鼓勵增加普惠小微貸款；

二是將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原支持普惠小微信用貸款的人民幣4,000億元再貸款額度，可滾動使用，必要時可再進一步增加額度。

易綱也提到，金融支持碳達峰碳中和是人民銀行的重要工作，要支持碳達峰、碳中和的專項工具在年底前落地。

對於防範和化解金融風險，易綱說，目前，一是宏觀槓桿率持續上升趨勢得到有效遏制，二是對一批突出風險點進行了有序處置，包括影子銀行、亂辦金融及非法集資等，另對於加強金融監管，強化反壟斷取得實效。

第三，是強化防範化解金融風險制度性建設。易綱還補充，先前由於個別房地產企業經營不善、盲目多元化擴張等因素導致風險暴露，相關部門已採取措施有序化解風險，市場正逐步改善。他說，當前，中國大陸金融體系運行總體平穩，金融風險整體收斂、總體可控。