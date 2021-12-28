大陸央行：依法加強對資本和平台企業監管

中國人民銀行（大陸央行）27日召開工作會議，列出2022年八大重點工作，包括延續穩健的貨幣政策要靈活適度、加大對重點領域的金融支持。在防範風險方面，大陸央行預告，將依法加強對資本和平台企業監管、持續做好頭部網路金融平台的整改工作，並透過實施好房地產金融審慎管理制度，促進行業健康發展。

據大陸央行網站披露，工作會議於27日上午以視訊方式召開，行長易綱、黨委書記郭樹清出席會議並講話，副行長陳雨露、潘功勝、范一飛、劉桂平、劉國強等出席。

會議列出2022年的八項重點工作，一是穩健的貨幣政策要靈活適度；二是精準加大重點領域金融支持力度；三是進一步健全宏觀審慎政策框架和治理機制；四是堅持推動金融風險防範化解；五是持續深化國際金融合作；六是不斷深化金融改革；七是進一步優化外匯管理和服務；八是全面提升金融服務與管理水平。

大陸央行指稱，要持續完善金融支持科技創新體系，加強綠色金融工作的整體協調，並持續提升金融服務鄉村振興能力。

為防範和化解風險，大陸央行表示，要堅持規範與發展並重，依法加強對資本和平台企業監管，持續做好頭部網路金融平台整改工作。穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產業良性循環和健康發展。

開放方面，會議指出，要主動推進綠色金融國際合作，推動形成以負面清單為基礎的更高水平金融開放；改革方面，大陸央行預告，將推出金融基礎設施監管辦法，推進債券市場改革開放，並進一步完善貨幣、票據、黃金、衍生品等市場管理制度等。