海協會前副會長：明年台海局勢依然緊張，但大局可控

大陸環球時報28日刊登大陸海協會前副會長、全國台灣研究會副會長王在希的專訪。對於明年兩岸關係，王在希預測，2022年台海局勢依然會處於嚴峻複雜和跌宕起伏的緊張狀態，但大局可控，解決台灣問題的主導權還是在大陸一方。

王在希並指出，希望美國停止打「台灣牌」、改變「以台制華」的基本戰略，或期盼民進黨當局不搞「台獨」分裂，都是不現實的。但民進黨當局鋌而走險的可能性很小，大陸要保持戰略定力，要有戰略自信，也要有一定耐心。

他強調，中國的發展強大是誰也不可能阻擋得住的，「東升西降」也是客觀趨勢。中美之間難以完全脫鉤，競爭中會有合作。民進黨當局妄圖「倚美謀獨」、「以疫謀獨」、「以武謀獨」，都不可能得逞。

王在希認為，美國政府的「一個中國政策」，和北京所講的「一個中國原則」已經不是一回事。拜登上台後，明確宣稱美國將致力於在「台灣關係法」、中美三個「公報」、對台「六點承諾」的基礎上奉行一中政策。

但「台灣關係法」及對台「六點承諾」，和中美三公報幾乎對立，美國又強調國內法大於國際法，事實上就把中美三公報架空了。

儘管如此，王在希指出，從宏觀戰略上分析，兩岸局勢主導權還是在大陸一方。美國可以打「台灣牌」，可以在台海製造緊張局勢，甚至千方百計誘發軍事衝突，但台灣問題最終什麼時候解決，具體用什麼方式解決，總體上取決於大陸最後的決心。

他認為，儘管不能完全排除民進黨當局會鋌而走險，但一般情況下可能性很小。原因主要有三：

一、大陸在軍事上始終對台保持高度威懾。民進黨當局清楚，如果鋌而走險，他們將面臨嚴重後果並付出慘痛代價。可以說民進黨當局鋌而走險之時，就是兩岸走向統一之日。民進黨真正追求的目標，是在台灣長期執政，搞「漸進式台獨」主要是騙取選票的一種手段。

二、台灣現在已被美國深度控制，無論是民進黨還是國民黨，都不敢違背美國的戰略意圖。美國既不支持台灣獨立，也不喜歡兩岸統一，而是希望台海長期處於分裂局面，以便把台灣作為遏制中國大陸發展強大的重要籌碼。

三、民進黨當局受到台灣主流民意的制約。台灣選民到目前為止主張維持現狀的約三分之二，主張「徹底獨立」和馬上統一的都是少數。

王在希同時提到，目前大陸網絡上有一些輿論，認為「民進黨搞明獨，國民黨搞暗獨」，兩邊都靠不住。但他強調，畢竟國民黨承認「九二共識」，堅持反對「台獨」。大陸當前的主要任務是反對和遏制「台獨」分裂，所以對國、民兩黨還是應該區別對待。