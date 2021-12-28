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三峽樞紐航運量 創歷史新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

長江三峽通航管理局27日公佈統計數據顯示，2021年三峽樞紐航運通過量達15058萬噸，同比增長9.29%，再創歷史新高。 　　

中新社報導，三峽船閘和升船機是三峽水利樞紐的永久通航建築物，分別為世界最大的內河船閘和升船機。其中，三峽船閘承擔大型客貨船通航任務，三峽升船機是客貨輪和特種船舶的快速過壩通道。 　　

2021年，三峽通航管理局、三峽集團流域管理中心順利完成三峽北線船閘、三峽升船機計劃性停航檢修，並加強日常運行維護和關鍵設備輪換修理力度，提高了三峽樞紐通航建築物設備設施可靠性和安全性。

三峽通航管理局還開發微信小程序，將「三峽通航過閘服務」所涉調度計劃、過閘安檢、海事監管等7個工序全流程放在線上，船員通過手機即可實現通航信息、過壩信息、待閘錨泊等7大類42項服務的查詢、辦理，有效提高了通航效率。 　2021年，三峽通航管理部門嚴格防控客船和危險品船舶過閘安全風險，發佈應對大風大霧安全預警113次，48879艘次船舶通過三峽樞紐水域，事故險情數量同比下降27%。

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