紅旗電動車 由大連海運挪威

首批100餘台紅旗E-HS9純電動汽車26日在大連汽車碼頭陸續駛入「克羅諾斯領袖」輪，將以海運方式發往挪威，標誌著遼寧港口集團一汽紅旗商品車外貿出口航線正式開通運營。

中新社報導，作為中國商品車海鐵聯運的樞紐，大連港多元化集疏運體系發達，可滿足現有所有船型的滾裝船全天候靠泊。而作為中國東北地區重要的出口企業，一汽集團近年來不斷加強海外市場營銷體系建設，出口範圍以歐洲為主，覆蓋東南亞、中東、南美等地區。今年4月，大連汽車碼頭已聯合一汽品牌成功開展一汽解放重卡出口俄羅斯項目。

此次發運的紅旗E-HS9純電動汽車通過公路運輸運抵大連汽車碼頭，發運後，將於50餘天后抵達挪威。新航線正式開通後，每月班期可達3個以上航次。

今年以來，大連港外貿商品車市場開發成效顯著，先後啟動了華晨寶馬出口、沃爾沃出口、日本商品車過境運輸、三菱平行進口等外貿項目，帶動商品車吞吐量持續提升。據統計，今年1月至11月，大連港外貿商品車吞吐量同比增幅超過200%，創下歷史同期新高。