三星堆 文物保護與修復館開館

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
玻璃修復室內，工作人員正在認真工作。圖／本報四川德陽傳真
玻璃修復室內，工作人員正在認真工作。圖／本報四川德陽傳真

12月18日，在位於四川省德陽市的廣漢三星堆博物館，三星堆開放式文物保護與修復館正式開館。這裡是融文物修復、文物展示、參觀體驗、科普教育等功能於一體，運用最新的文物保護修復理念、現代化文保設施設備以及一流的保護修復技術，打造的三星堆遺址出土文物保護修復展示一體化工作平台。

據悉，該館面積約1000平方公尺，包括工作區（修復過程活態化展示區）、展示區兩大區域，並形成兩條互不交叉的觀展動線。三星堆文物保護與修復館，也是一個開放式文保科研平台，博物館邀請多方文保機構，到這裡來為新出土的文物會診，研究出最優的修復方案，並合作開展文物保護修復課題研究。

工作區（修復過程活態化展示區）分設文物儲存區、陶器修復室、玉器修復室、金屬器文物修復室、象牙修復室，全面展示文物修復工作實景，讓觀眾沉浸式體驗文物的修復過程，了解文物修復的技術方法。展示區則為觀眾建立修復知識大框架，展現近期最新文物修復保護成果；目前亮相修復館的文物有國寶級的神樹紋玉琮、完整金面罩，還有立髮銅人像、廣漢聯合遺址出土的陶豬等。

三星堆博物館陳列保管部部長余健表示，修復館就是開放給遊客了解文物的地方，對文物從出土狀態到修復過程以及修復後的展示，可以讓遊客通過修復館了解文物的一生，包括文物出土後現在的保存狀況、修復過程，讓他們了解文物保護修復後面這些隱藏的故事。

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