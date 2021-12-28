北京地鐵燕房線 實現無人駕駛

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
北京地鐵燕房線無人駕駛列車。原駕駛位成為「景觀窗口」，吸引不少乘客前來體驗。（新華社）
北京地鐵燕房線無人駕駛列車。原駕駛位成為「景觀窗口」，吸引不少乘客前來體驗。（新華社）

北京地鐵越來越智慧、越來越便利。最近開通的北京地鐵燕房線列車均取消了駕駛室，該線列車已實現百分之百無人駕駛。北京軌道交通運營管理有限公司運營支持部經理李鵬表示，燕房線列車每日自動喚醒、靜態檢測、動態監測、進入正線、站點停發車、返回車輛段都是由全自動運行系統來保障。　　

中通社報導，無人駕駛列車讓乘客新奇，車站內的無人便利店則帶給民眾更多便利。在北京地鐵7號線歡樂谷景區站內，一家智能無人便利店也投入運營。市民通過門口的攝像頭，同時完成人臉識別和自動測溫登記，進入店內選取商品後可直接離店，基於生物識別和物聯網技術的支付系統會直接從用戶的支付寶賬戶扣款。　　疫情之下，市民全程不用掏手機購物，不僅減少了人員之間的接觸，也節約了乘客時間。新技術的應用助力北京地鐵向更加智能化方向發展，2020年11月，北京地鐵發布「首都智慧地鐵發展白皮書」，明確未來將運用物聯網、雲計算、大數據、5G、人工智能、知識工程等技術，建設具有一定自組織能力、判斷能力、創新能力、持續進化的智慧地鐵。　智慧地鐵的理念正逐步落實在多個路線上，地鐵5號線東單站的進出閘機變成了水平對開式，并且機器上方多了兩個攝像頭。據地鐵站工作人員介紹，攝像頭可以對物品、兒童、孕婦進行精準識別與保護，保障乘客安全過閘，防止誤傷。　　

北京地鐵首都機場線，乘客通過車廂內的大螢幕，就能了解到航班起降的實時信息，還能知曉目的地的天氣情況。　　「有些地鐵的顯示屏顯示車廂擁擠度，根據擁擠度找較空的車廂分散人流，有利於緩解早晚高峰出行壓力。

北京 車廂

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