冷資源變熱經濟 冬奧帶動冰雪運動

隨著北京冬奧會日近，北京市通過增加冰雪場地設施供給，擴大冰雪運動覆蓋面，激發了民眾參與冰雪運動的熱情，進一步將冰雪「冷資源」變成「熱經濟」。

中新社報導，2022年冬奧會和冬殘奧會北京主辦城市系列新聞發佈會27日舉行，北京市體育局副局長葛軍表示，北京冬奧會的成功申辦為首都體育事業提供了新的發展契機。面對開展冰雪運動供需矛盾的實際困難，北京市逐年增加冰雪場地設施供給，冰雪場地由冬奧申辦前的42座冰場、44塊冰面，22所雪場，發展為82座冰場、97塊冰面，32所雪場。

與此同時，北京市連續舉辦七屆市民大眾歡樂冰雪季活動，開展各級各類民眾活動2萬餘場，參與人次達到3100餘萬，冰雪運動覆蓋面進一步擴大。北京市教育委員會副主任劉曉明提到，北京市中小學生上冰上雪人數已近210萬人次。

劉曉明說，中小學生冬季運動會的比賽項目，從最初的冰上拼圖、雪地登坡等趣味項目，逐漸發展到了短道速滑、花樣滑冰、冰壺、冰球、高山滑雪、單板滑雪等專業性項目；賽期也從最初的一個月，到現在持續近兩個月。

除了中小學生以外，自2014年開始，北京市圍繞「冰雪運動進公園，快樂健身迎冬奧」主題，連續多年舉辦冰雪遊園會，吸引了近200萬人次參與。

北京市公園管理中心副主任張亞紅表示，今年冰雪遊園會設置了冰上運動、雪地運動、冬奧主題展三大類活動，開放11處冰雪場地，包括7處冰場和4處雪場，總面積60萬平方米，提供40餘種冰雪活動。

北京市還通過微博話題、創意海報、短視頻等趣味性強、年輕化的表達方式，提高時尚年輕消費群體對冰雪文旅消費的關注度，提升人們對冬奧話題、冰雪旅遊、體育旅遊的接受度，進一步將「冷資源」變成「熱經濟」。

葛軍表示，短短幾年時間，冰雪運動走進千家萬戶，從一開始的「小眾和冷門」，逐漸成為大眾心中的「時尚之選」。北京市還將積極申辦國際雪聯高山滑雪世界杯、國際滑聯花樣滑冰世界錦標賽等賽事，推動首都冬、夏季項目均衡發展，繼續全面推進冰雪運動、民眾體育、競技體育、體教融合、體育產業等高質量發展。