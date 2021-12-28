許家印不許恆大「躺平」 奮力提高交付數量

（德國之聲中文網）據包括《中國基金報》在內的中國媒體報道稱，深陷債務危機的中國大型房地產開發商恆大集團今日公布了公司12月復工復產的情況。報告稱：全國項目復工率為91.7%，較9月初"保交樓誓師大會"時提高40個百分點；復工人數8.9萬人，在北方多個省份進入冬歇期的情況下，仍較9月提高31%。

公司掌門人許家印對此表示："自公司陷入困境以來，我們在9、10、11月的交樓量都不足1萬套，但隨著復工復產的全面推進，12月份集團有115個項目計劃交付。"他向員工表示："必須全力沖刺，確保完成本月交樓3.9萬套的目標。"

就在恆大做出平緩市場和投資者預期的上述表態的同時，這個深陷債務危機的中國房地產集團的股票一再跌創歷史新低。截止到2021年年底，公司在香港上市的股票價格徘徊在1.48港幣左右，基本處於歷史最低水平。之前許家印為了還債，不得不出售一部分手中的股票，在公司的佔股比例也從61.88%降至59.78%。作為中國規模第二大的房地產開發商，恆大負債已經超過3000億美元，而如今該集團再次面臨違約風險。

2021年的最後一個月月初，恆大方面已經承認，無法籌集到足夠的資金來履行所有的償付義務。之前有一筆總額為8250萬美元的票息本已在11月6日到期，30天的寬限期也早已結束。

同樣是大約一個月前，恆大接到與一筆2.6億美元擔保有關的履約通知，幾個小時後，恆大董事長許家印就被廣東省政府約談。政府方面表示，將向該公司派出一個工作組，目的是幫助恆大維持正常經營，有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩定。投資者擔心，如果恆大走向破產，可能會引發連鎖反應，導致中國整個金融市場的劇烈動蕩。

"絕不允許恆大任何一個人躺平"

在12月26日最新召開的復工復產保交樓周例會上，許家印表示："絕不允許恆大任何一個人躺平"。面對當前的重重危機，這位曾經的中國首富表態稱："只要我們不惜一切代價做好復工復產、抓好工程建設，就一定能將房屋交付給業主，就一定能恢復銷售、恢復經營、還清債務。"

債台高築的恆大，究竟能否走出危機。目前各界關注的焦點都集中在中國政府是否會出手相救的問題上。對此，中國央行、銀保監會和證監會對恆大事件的定性是：集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。但中國央行同時也表示:短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。金融學者賀江兵於9月底接受德國之聲采訪時也表示：恆大危機不會引發系統性金融危機，因為"中國的特殊性在於政府有很多化解問題的措施，和那些完全市場化的國家環境完全不一樣。"

根據恆大最新財政年度的中期報告，截止到6月30日，公司的土地儲備覆蓋了中國233個城市的778個項目。如果按照之後深陷危機的恆大沒有大規模開發新項目的情況來演算，公司12月份交付的項目在項目總量中的佔比不足15%。而且，交付量是一方面，交付質量則是最終買單的業主最關心的問題。對此許家印在26日的例會上表態稱："復工復產不是目的，保質保量向業主交樓才是最重要的。

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】