大陸機動車總量 世界第一

中國公安部交通管理局局長李江平表示，近年來，隨著中國經濟社會持續高速發展，機動車和駕駛人保有量持續高位增長。截至目前，中國機動車保有量達3.93億輛（汽車突破3億輛），駕駛人達4.79億人；每年新登記機動車3000多萬輛，新領證駕駛人2000多萬人，總量和增量均位居世界第一。

中新社報導表示，中國公安部27日在北京舉行新聞發布會。李江平在發布會上通報，近年來公安部陸續推出了「全國通辦、一證快辦」等69項交管改革措施，其中，今年以來圍繞深入開展黨史學習教育和公安隊伍教育整頓，推出公安交管12項便利措施，已惠及2億多人次，8000多萬名民眾申領電子駕駛證，150多萬名車主享受二手車異地交易登記便利。