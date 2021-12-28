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河南招商 5年內要引入百家投資

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中部河南省不斷擴大資本招商，力爭5年之內吸引100家國內外優秀投資機構在豫落戶。河南省政府新聞辦26日召開的新聞發布會上，該省發展改革委主任何雄說，天使投資、風險投資、創業投資基金是近年來蓬勃發展的新型投融資方式，其主要聚焦「投早、投小、投科技創新前沿」，是布局發展未來產業、推動轉型升級的重要資本引擎。

中新社報導，目前河南擁有各類私募股權、創投基金機構156家，總規模876億元（人民幣，下同），湧現出了一批優秀本土創投和基金機構。 　　

為吸引更多國內外優秀投資機構在豫落戶，河南已制定「河南省促進天使風投創投基金高質量發展實施方案」等，構建「創新創業創造+創投」的創新支撐體系，力爭在「十四五」末，推動河南私募股權、創投基金總規模突破3000億元。 　　

為發揮示範作用，河南省級層面將率先在生物醫藥新材料、數字經濟兩重點產業賽道設政府母基金，引導基金分別為20億元、30億元。　

依託自貿區發展跨境投融資，河南將出台試點政策，吸引境外投資人和境外資金參與設立市場化母基金，力爭5年之內吸引100家國內外優秀投資機構落戶河南。

創業 人民幣

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